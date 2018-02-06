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Araplar bu defa şaşırttı! 9 şubesini kapattı

Lübnan-Ürdün ortaklığındaki T-Bank, Türkiye'deki 33 şubesinden 9'unu kapattığını açıkladı. Türkiye'ye yaptıkları yatırımlarla bilinen Arapların bu hamlesi şaşkınlık yarattı.

15:046 Şubat 2018
Haberler Ekonomi
Araplar bu defa şaşırttı! 9 şubesini kapattı
Lübnan-Ürdün ortaklığındaki T-Bank, Türkiye'deki 33 şubesinden 9'unu kapattığını açıkladı. Türkiye'ye yaptıkları yatırımlarla bilinen Arapların bu hamlesi şaşkınlık yarattı.

Turklandbank (T-Bank) dokuz şubesinin faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu. Açıklama banka tarafından KAP’a yapıldı.

Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre yabancı sermayeli bankalar kategorisinde yer alan T-Bank’ın Aralık sonu itibarıyla 33 şubesi ve 523 çalışanı bulunuyordu.

T-Bank’ta Lübnanlı Bankmed’in yüzde 50, Ürdünlü Arab Bank PLC ve Arab Bank Switzerland’ın yüzde 50 payı bulunuyor.

REUTERS

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Son güncelleme: 16:1906.02.2018
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