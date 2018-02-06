Araplar bu defa şaşırttı! 9 şubesini kapattı

Lübnan-Ürdün ortaklığındaki T-Bank, Türkiye'deki 33 şubesinden 9'unu kapattığını açıkladı. Türkiye'ye yaptıkları yatırımlarla bilinen Arapların bu hamlesi şaşkınlık yarattı.
Turklandbank (T-Bank) dokuz şubesinin faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu. Açıklama banka tarafından KAP’a yapıldı.
Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre yabancı sermayeli bankalar kategorisinde yer alan T-Bank’ın Aralık sonu itibarıyla 33 şubesi ve 523 çalışanı bulunuyordu.
T-Bank’ta Lübnanlı Bankmed’in yüzde 50, Ürdünlü Arab Bank PLC ve Arab Bank Switzerland’ın yüzde 50 payı bulunuyor.
REUTERS
Son güncelleme: 16:1906.02.2018