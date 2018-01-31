Arçelik’in net karı açıklandı

Arçelik'in net karı 2017 sonunda yüzde 35 düşüşle 843 milyon TL oldu.

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada, 2018 yılında yüzde 20 ciro artışı, yüzde 10 FAVÖK marjı beklendiği açıklandı. Arçelik 2017 yılı için 20.84 milyar TL net satış açıkladı.2016 sonunda 16.10 milyar TL olmuştu.

Beyaz eşyada ÖTV teşvikinin sona ermesinin ardından zayıflayan iç talebe rağmen uluslararası satışların mevsimsel etkisi ve zayıf TL’nin desteğiyle güçlü ciro büyümesi sağlayan Arçelik dördüncü çeyrekte gelirlerini yüzde 26 artırdı.

Ancak kâr marjı daha düşük olan uluslararası satışların toplam satışlardaki payının artması kârlılığı baskılarken; şirketin son çeyrek kârında gerilemeye neden oldu.

Arçelik’in dün akşam açıkladığı finansal sonuçlarına göre; dördüncü çeyrekte azınlık öncesi net kârı yüzde 61 düşüşle 90 milyon liraya geriledi. Söz konusu düşüşte, şirketin geçen yıl dördüncü çeyrekte elde ettiği 122 milyon liralık net vergi gelirinin yarattığı yüksek baz da etkili oldu.

Ancak operasyonel tarafta da marjlarda düşüş gözlendi.

Arçelik’in yatırımcı sunumunda yer alan bilgiye göre, 2016 dördüncü çeyrekte yüzde 9.3 olan FAVÖK marjı 2017’nin son çeyreğinde yüzde 7.5’e geriledi.

Sunumda yer alan değerlendirmede, marjları olumsuz etkileyen unsurlar olarak ÖTV teşviğinin kalkması sonrasında yüksek marjlı iç satışlarda yaşanan zayıflık ve uluslararası satışların mevsimsel olarak artan ağırlığı ile; uluslararası satışların artan payının lojistik ve garanti giderleri kaynaklı operasyon giderlerini artırmasının etkili olduğu belirtildi.

Liranın dolar karşısındaki değer kaybının da etkili olduğu belirtilirken; yurtiçi pazarda 1 Aralık itibarıyla geçerli olan fiyat artışlarının olumlu olduğu, ancak sadece bir aylık yansımanın bilançoya sınırlı katkı sağladığı ifade edildi.

Değerlendirmede, hammadde fiyatlarındaki artışa da dikkat çekildi; ancak şirketin ikinci çeyrek sonunda aldığı uzun vadeli pozisyonun çelik fiyatlarındaki artışa karşın şirkete koruma sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Arçelik’in dördüncü çeyrekte net satışları yüzde 26 artışla 5.7 milyar lira olarak gerçekleşirken; bunun yaklaşık 67’si uluslararası satışlardan elde edildi.

Arçelik’in dördüncü çeyrekte satış bazında iç piyasa büyümesi yüzde 19, uluslararası büyümesi yüzde 30 olarak gerçekleşti. Uluslararsı büyümenin önemli bir kısmı kur etkisinden kaynaklandı.

Politik gelişmelerden dolayı Ortadoğu’da zayıflayan talebe de işaret edilen yatırımcı sunumunda, Batı Avrupa yavaş bir yıl geçirirken Doğu Avrupa’nın güçlü büyüme gösterdiği; Güney Afrika’nın performansının da arttığı belirtildi.

Arçelik KAP’a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, 2017’nin tamamında ise yüzde 29 artışla 20.84 milyar lira ciro, yüzde 35 düşüşle 843 milyon TL net kâr elde etti.

Yatırımcı sunumunda yer alan bilgiye göre, FAVÖK yüzde 10 artışla 1.95 milyar lira olurken; FAVÖK marjı bir önceki yılki yüzde 11 seviyesinden yüzde 9.4’e geriledi.

Arçelik açıkladığı 2018 beklentilerine göre bu yıl yüzde 20 ciro artışı ve yüzde 10 FAVÖK marjı öngörürken; adet bazında ise Türkiye’de yatay satış hacmi, uluslararası pazarlarda ise yaklaşık yüzde 2 artış bekliyor.

Arçelik hisseleri saat 1250 itibarıyla yüzde 3.82 kayıpla 19.11 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 0.8 artıda.

ICBC Araştırma’dan yapılan değerlendirmede, hissede son dönemde halihazırda gözlenen zayıf performansa karşın, bilanço sonuçlarının hissede bir miktar daha negatif etkiye yol açacağı belirtildi.

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REUTERS