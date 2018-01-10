Asgari ücret 2018’de ne kadar oldu? AGİ ile birlikte asgari ücret toplam ne kadar oluyor?

Milyonlarda yurttaş asgari ücretin bu yıl kaç lira olarak ödeneceği konusunda detayları merak ediyor. AGİ yani asgari geçim indirimi dahil olarak asgari ücret 2018 yılı boyunca ne kadar ödenecek? AGİ nedir ve kim ne kadar AGİ alacak? İşte birçok kişinin yaşamında hayati önem taşıyan asgari ücret hakkında merak edilenler...

Yeni yıla girdik, günler ilerlerken asgari ücrete dair konular halen merak ediliyor. Asgari ücretle çalışanlar bu ayın sonunda zamlı maaşlarını alacaklar, peki asgari ücretin zamlı maaşları ne kadar olacak? AGİ nedir ve AGİ’yi kim ne kadar alacak? İşte merak edilenler…

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari maaşın ne kadar olduğu birçok vatandaş tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Asgari ücretli vatandaşlar geçtiğimiz günlerde açıklanan asgari maaş tutarlarıyla ne kadar asgari maaş alacaklarını öğrendiler. Jülide Sarıeroğlu, 1 Ocak 2018 itibariyle asgari ücret 2018'de brüt olarak 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek” şeklinde konuştu. Mevcut asgari ücret 1404 TL'den 1603 TL'ye yükselerek %14.2 artış gösterdi.

2018 AGİ NE KADAR OLDU?

Medeni Durum Aylık Tutar

Bekar 152,18 TL

Evli, eşi çalışmayan 182,51 TL

Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,44 TL

Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,16 TL

Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışan 152,18 TL

Evli, eşi çalışan 1 çocuklu 175 TL

Evli, eşi çalışan 2 çocuklu 197,83 TL

Evli, eşi çalışan 3 çocuklu 228,56 TL

Evli, eşi çalışan 4 çocuklu 243,48 TL

Evli, eşi çalışan 5 çocuklu 258,70 TL

ASGARİ ÜCRETTEN NE KADAR VERGİ KESİLECEK?

2018 asgari ücret miktarına göre; brüt 2029 liralık maaştan, çalışanların eline geçecek miktar 1603 lira olacak. Maaşlardan 304 lira SGK primi, 259 lira gelir vergisi ve 15 lira damga pulu vergisi kesilecek. Geri kalan 1451 lira “asgari geçim indirimi” ile birlikte 1603 liraya denk geliyor. Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür. Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir. Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.