Zamlı asgari ücret ne kadar? AGİ nedir? AGİ dahil asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari maaşın ne kadar olduğu birçok vatandaş tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Yeni yıla girdik ve bu ay sonunda vatandaşlar zamlı maaşlarını alacaklar. Asgari ücretle çalışan vatandaşlar asgari ücrete ne kadar zam geldiğini ve AGİ dahil olarak tam kaç lira maaş alacaklarını merak ediyor. Peki asgari maaş net olarak ne kadar? AGİ nedir ve kim ne kadar AGİ alır?

Ocak ayı sonunda zamlı maaşlarını alacak vatandaşların sordukları soruların başında asgari ücret tam olarak ne kadar oldu sorusu geliyor… Asgari ücret ne kadar sorusu geçtiğimiz ay sonunda asgari ücretliler tarafından en çok merak edilen soruların başında geliyordu. Asgari ücretli vatandaşlar geçtiğimiz günlerde açıklanan asgari maaş tutarlarıyla ne kadar asgari maaş alacaklarını öğrendiler. Asgari ücret konusunda AGİ detayı da büyük önem taşıyor. İşte merak edilenler…

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Jülide Sarıeroğlu, 1 Ocak 2018 itibariyle asgari ücret 2018’de brüt olarak 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016’dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018’de de sürecek” şeklinde konuştu. Mevcut asgari ücret 1404 TL’den 1603 TL’ye yükselerek %14.2 artış gösterdi. Maaş konusunda AGİ dahil mi, dahil değil mi konusu da merak edilenler arasında yer alıyor.

AGİ NEDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür. Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir. Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.

2018 AGİ NE KADAR OLDU?

Medeni Durum Aylık Tutar

Bekar 152,18 TL

Evli, eşi çalışmayan 182,51 TL

Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,44 TL

Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,16 TL

Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışan 152,18 TL

Evli, eşi çalışan 1 çocuklu 175 TL

Evli, eşi çalışan 2 çocuklu 197,83 TL

Evli, eşi çalışan 3 çocuklu 228,56 TL

Evli, eşi çalışan 4 çocuklu 243,48 TL

Evli, eşi çalışan 5 çocuklu 258,70 TL

NE KADAR VERGİ KESİLECEK?

2018 asgari ücret miktarına göre; brüt 2029 liralık maaştan, çalışanların eline geçecek miktar 1603 lira olacak. Maaşlardan 304 lira SGK primi, 259 lira gelir vergisi ve 15 lira damga pulu vergisi kesilecek. Geri kalan 1451 lira “asgari geçim indirimi” ile birlikte 1603 liraya denk geliyor.

AGİ 2018 NASIL HESAPLANIR?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.