Asgari ücret ve AGİ 2018 ne kadar oldu? AGİ nedir?

Asgari ücretin açıklanmasından sonra vatandaşları AGİ ne kadar oldu diye merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Komisyonu 2018 asgari ücret tutarını açıkladı. Bunun üzerine vatandaşlar Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir asgari ücret ne kadar oldu araması yapmaya başladı. İşte asgari ücret ve AGİ hakkında bilinmesi gereken her şey..

Geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Komisyonu ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu 2018 yılı için belirlenen asgari ücret miktarını açıkladı. 2018 AGİ ne kadar oldu? Asgari ücrete yüzde 14.2 oranında zam yapıldı peki bu durumda 2018 Asgari ücret indirimi ne kadar oldu? İşte AGİ ve asgari ücret ile ilgili son gelişmeler…

ASGARİ ÜCRET 2018 NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “1 Ocak 2018 itibariyle asgari ücret 2018'de brüt olarak 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek” şeklinde konuştu. Mevcut asgari ücret 1404 TL'den 1603 TL'ye yükselerek %14.2 artış gösterdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı. Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı. İşçi ve işveren kesimlerin de yer aldığı masada TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, “Komisyon kararına katılmıyor, muhalefet ediyoruz” dedi.

2018 AGİ NE KADAR OLDU?

Medeni Durum Aylık Tutar

Bekar 152,18 TL

Evli, eşi çalışmayan 182,51 TL

Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,44 TL

Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,16 TL

Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışan 152,18 TL

Evli, eşi çalışan 1 çocuklu 175 TL

Evli, eşi çalışan 2 çocuklu 197,83 TL

Evli, eşi çalışan 3 çocuklu 228,56 TL

Evli, eşi çalışan 4 çocuklu 243,48 TL

Evli, eşi çalışan 5 çocuklu 258,70 TL

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

AGİ’DEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.

AGİ’DEN KİMLER YARARLANAMAZ?

Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.

AGİ MAAŞA DAHİL Mİ?

1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

AGİ ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE NE OLUR?

AGİ'yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı re'sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir. İşçi tarafında ise iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2018 yılı itibariyle her maaş ve ek ödemeye gelecek olan zam, asgari ücrete de gelecek. Asgari geçim indirimi asgari maaşın brütü üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, ödenecek tutar işçinin evli bekar ve kaç çocuklu olduğuna göre değişiyor. 1 Ocak’ta asgari ücretteki artışla, maaşlara eklenen asgari geçim indirimi (AGİ) de yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücretin net bin 603 TL olarak belirlendiğini söyledi. Bakan Sarıeroğlu, “Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Asgari ücret 2018’de brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016’dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018’de de sürecek” dedi.

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AGİ 2018 NASIL HESAPLANIR?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50’si, çalışmayan eşi için %10’u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5’u, 3. çocuk için %10’u ve sonraki çocukların her biri için ise %5’i esas alınır. Bu oranların toplamı %85’i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12’ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

NE KADAR VERGİ KESİLECEK?

2018 asgari ücret miktarına göre; brüt 2029 liralık maaştan, çalışanların eline geçecek miktar 1603 lira olacak. Maaşlardan 304 lira SGK primi, 259 lira gelir vergisi ve 15 lira damga pulu vergisi kesilecek. Geri kalan 1451 lira “asgari geçim indirimi” ile birlikte 1603 liraya denk geliyor.