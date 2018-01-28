Asgari ücretliye bedava elektrik

MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, TBMM Başkanlığı’na sunduğu bir kanun teklifi ile, asgari ücretin brüt tutarından daha az gelire sahip olanlardan, elektrik ücreti alınmamasını istedi. Teklif yasalaşırsa, eve giren aylık toplam gelir, asgari brüt ücret kadar ya da daha az ise, bu kişiler oturdukları konutlarda kullandıkları elektrik için fatura ödemeyecek.

Asgari ücretin brüt tutarı bu yıl için 2 bin 29 lira olarak belirlenmişti. Teklif ile, Elektrik Piyasası Kanunu'na, ‘'Hane gelirinin toplam aylık tutarı, asgari ücretin brüt tutarına eşit veya az olan vatandaşların yerleşik olduğu konutların, elektrik kullanım bedelleri, hazine tarafından karşılanır'' hükmü ekleniyor.

SOSYAL DEVLET

MHP'li Haberal kanun teklifinin gerekçesinde, ‘'Sosyal devletin temel amacı, toplumu oluşturan bireylerin, yasalar karşısında olduğu kadar siyasal, ekonomik ve sosyal hayatın işleyişi içinde de eşit ve özgür olmalarını sağlamaktır. Bu eşitlik ve özgürlüğün bireyler açısından işlevsel bir niteliğe sahip olması için gerekli imkânlar da sağlanmalıdır'' dedi. Haberal, şu görüşleri savundu: ‘'Sosyal devletin temel amaçlarından biri, toplumu ve bireyleri yoksulluktan kurtararak, herkesin kendi kaderine hakim olmasını sağlayacak koşulları ve ortamı hazırlamaktır. Yoksullukla mücadelede temel hedef, herkese insanca yaşaması için gerekli minimum gelir düzeyini garanti etmektir. Yoksulluk kişisel gelire göre tanımlanabilir fakat teoride, parasal gelir ve para-dışı tüm gelirlerin toplamından ibaret olan toplam gelirdir. Kanun teklifimiz ile devletin açlık ve yoksulluk sınırı altında olduğunu tespit ettiği ailelere yapılan mali yardımların dışında, hane bireylerinin toplam net geliri asgari ücret ve altında kalanların, elektrik giderini ücretsiz kullanmaları amaçlanmıştır.''