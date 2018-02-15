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Avengers: Gişe tarihine geçen seri

70’ten fazla karakterin rol alacağı Avangers Infinitiy War’un dünya sinema tarihine geçmesi bekleniyor. Marvel tarafından daha önce çekilen iki Avengers filmi dünya box Office listesinde ilk 10’da kendisine iki sıra kapmıştı. Avengers filmi dünya çapında 1 milyar 518 milyon hasılat yaparak sinema tarihinin en fazla gişe yapan 5. filmi olurken, ikinci film Avengers: Age of Ultron 1 milyar 405 milyon dolarla en fazla gişe yapan 7. film oldu. Üçüncü film Avnegers Infinity War 27 Nisan’da vizyona girecek.

Sozcu.com.tr
16:5315 Şubat 2018
Haberler Ekonomi
Avengers: Gişe tarihine geçen seri
70’ten fazla karakterin rol alacağı Avangers Infinitiy War’un dünya sinema tarihine geçmesi bekleniyor. Marvel tarafından daha önce çekilen iki Avengers filmi dünya box Office listesinde ilk 10’da kendisine iki sıra kapmıştı. Avengers filmi dünya çapında 1 milyar 518 milyon hasılat yaparak sinema tarihinin en fazla gişe yapan 5. filmi olurken, ikinci film Avengers: Age of Ultron 1 milyar 405 milyon dolarla en fazla gişe yapan 7. film oldu. Üçüncü film Avnegers Infinity War 27 Nisan’da vizyona girecek.
avengersgraf3
Son güncelleme: 16:5415.02.2018
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