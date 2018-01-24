Balık fiyatları el yakıyor

Marmara ve Ege körfezlerinde fırtına nedeniyle tekneler denize açılmakta güçlük çekince Balıkesir’de ki balıkçı tezgahları boş kaldı. Balık miktarının azalmasına bağlı olarak da fiyatlar yükseldi.

Marmara ve Ege körfezlerinde etkisi sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca tezgahlar hem boş kaldı hemde az miktarda yakalanan balık fiyatları yükseldi.

Balıkesir'li balıkçı Orhan Yıldız soğuk havada balığın bol olduğunu ancak fırtınanın bunu etkilediğini ifade ederek “Havanın mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle fırtına balıkçıların denize açılmasını önlüyor. Açılanlarda yeteri kadar balık tutamadığı için Balıkesir'de fiyatlar yükseldi. Şu an Çinekop 50, Levrek 35-50, Mezgit 40, Tekir 40-70 Hamsi 25, İstavrit, 20, Sardalye 10 liradan satılıyor. İnşallah hava şartları düzelecek tezgahlarımız kısa sürede dolacak ve balık fiyatları normal seyrine dönecek”dedi.

İHA