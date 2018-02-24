Balıkçılar “Bu yıl hamsi avı olmadı” diyor ama uzmanlar aksini söylüyor

Bu yıl balık tezgahların hamsinin kilogram fiyatı 20 lirayı geçti. Geçen yıla oranla hamsi fiyatları ise ortalama 5 TL arttı. Balık satıcıları bu durumun en büyük nedeninin ise denizlerde balık olmadığını iddia ediyor. Ancak konunun uzmanı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlhan Aydın bu durumun tam tersini savunuyor. Aydın bu sezon geçen yıla göre yüzde 50 daha fazla hamsi avlandığını söylüyor.

Balıkçılar bu sezon hamsi avının kısır geçtiğini belirtirken, su ürünleri araştırmacıları ise tam tersini söylüyor. Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlhan Aydın, yaptıkları tespitlere göre bu sezon hamsi avında önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 artış yaşandığını söyledi. Özellikle kamuoyunda bu yıl hamsi’nin önceki yıllara göre çok daha az avlandığı algısının öne çıktığına dikkat çeken Aydın, daha önce 70-80 bin ton civarında avlanan hamsi avının henüz sezonun bitmemesine rağmen 150 bin tonu bulduğunu söyledi.

YÜZDE ELLİ DAHA FAZLA AVLADIK

hamsinin kısa sürede av verdiğini sonrasında ise azaldığını ifade eden Aydın, “Deniz, üç boyutlu bir ortam ve kısa süreli verilerle bir şey yapamıyorsunuz. Bu anlamda TÜBİTAK'la başladığımız yolculuğumuz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın desteği ile devam ediyor. Son dönemde göç balıklarını inceliyoruz. Halbuki bu sene geçen yıldan yaklaşık yüzde 50 daha fazla avladık. Tespitimiz, çalışmalarımız henüz bitmedi ama 150 bin ton gibi bir rakam ortaya çıkıyor.” dedi.

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BALIKÇILIK SIKINTILI

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya Habertürk’ten Merve Karaca’ya geçen aylarda yaptığı açıklamada fiyatlardaki yükselişin mahsülün az olmasından kaynaklandığını belirterek, “Denizlerde hiç balık yok diyemeyiz, balık var ama istenilen düzeyde değil. Hal böyle olunca da balık fiyatları artmaya başlıyor. Bu arz talep meselesi. Balık az olduğu için biz de fiyatları yükseltmek zorunda kalıyoruz. Bu durumdan memnun değiliz. Eğer böyle devam ederse bu sene balıkçılık gerçekten sıkıntılı…” ifadelerini kullandı.

HAMSİ DE YOK PALAMUT DA

Geçtiğimiz aylarda İHA’ya açıklamalarda bulunan balıkçı Kurtça Aydın, Karadeniz’de hamsinin olmadığını iddia ediyor. Aydın konuşmasında, “Şu anda Karadeniz'de hamsi yok. Mezgit, barbun, istavrit gibi balıklar da tek tük çıkıyor. Karadeniz hala sıcak oluğundan dolayı hamsi, Gürcistan, Rusya ve Ukrayna sularına doğru kaçtı. İnşallah denizlerin soğumasıyla birlikte hamsi bizim sularımıza doğru gelir. Palamut da bu sene olmadı. Geçen sene bu zamanlarda hamsi yoktu ama palamut vardı. Palamut satarak kendimizi telafi edebiliyorduk. Bu sene hamsi de yok palamut ta yok. O yüzden balık satışları biraz düştü. Denizlerin soğumasıyla birlikte balıkların daha bol olacağını düşünüyorum. O zaman da kilosu 15-20 liradan satılan hamsiyi daha ucuza satarız diye umuyorum” dedi.

İHA- sozcu.com.tr