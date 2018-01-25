Başbakan Yıldırım: Ortak karta geçiyoruz

Başbakan Binali Yıldırım Türkiye Ortak Ödeme Platformu imza töreninde, ortak kart platformu hakkında açıklamalarda bulundu. Ortak kart otobüslerde, metroda, vapurlarda, müzelerde kullanılabilecek. PTT, tüm kartlar için satış ve dolum merkezi olacak. 4 bin 600 PTT noktasından temin edilebilecek. Ortak kart banka kartı olarak da kullanılabilecek.

Başbakan Yıldırım’ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

Ben İDO genel müdürüydüm şirketimize görev verdik bu ödeme işini jetondan çıkaralım otomatik hale getirelim. Onlar da çalıştılar ve akbil diye bir sistem kurdular 1994. Üzerinden 24 yıl geçmiş. 24 yıl önce biz buna yönelik ilk uygulamayı İDO'da başlattık. Ulaştırma Bakanımız anlattı o günden bugüne yerli milli bilgi iletişim teknolojilerine ulaşarak bir çok iş yapabiliriz. Vatandaş işlerini yaparken devlet dairesine geliyordu. Parasıyla rezil oluyordu şimdi cep telefonuyla ödeme yapıyor kredi kartıyla yapıyor bu alanda mesafe alındı. Vatandaşın hayatı kolaylaştı. Gelişmenin yeniliğin teknolojinin sonu yok. Hayat durmuyor. Sanal gerçeklikten bahsediyoruz. Robotik gelişmelerden bahsediyoruz. Daha da ötesi artık insanların değil nesnelerin birbiriyle iletişiminden bahsediyoruz.

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BU BİR KREDİ KARTI DEĞİL

Banka hesabı olmayan, vatandaşlarımızı da bu sistemle bu kartla iş yapar ödemelerini yapar hale getirecek. İstediği vakit vatandaş sistem içindeki parasını en yakın noktadan çekebilecek. Para çekme imkanı da var. Banka hesabı olmayanlar cep telefonlarından para yatırabilecekler. Burada özellikle bir konu var. Bu bir kredi kartı değil. Buna gidip borç para almak yok.

ORTAK KARTA GEÇİYORUZ

Vatandaşlarımız kendi paralarıyla işlemlerini yapabilecek. Bu sayede gerek kart cep telefonu kullanarak alışveriş ödemeler gerçekleştirilecek. İster İstanbul ister Diyarbakır nerede olursanız olun her türlü toplu ulaşımdan aynı kart ile yararlanacaksınız. Bilet alın karsın ulaşım kartını alın bunları aramak zorunda kalmayacaksınız. Kars kart meselesi de ortadan kalkıyor. Ortak karta geçiyoruz.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLER

Tek bir işlemle havale yapılacak. Bu işlemi en ucuz şekilde komisyon olmadan yapacaksınız. Sayısal ortamda işlem yapılınca ekonomi de kayıt içine daha fazla girmiş olacak. Çok büyük faydaları var. Say say bitmiyor. Emeği geçen alın teri döken arkadaşlara teşekkür ediyoruz.

EKONOMİMİZ OPERASYONLARDAN ETKİLENMEZ

Bu operasyon başlarsa Türkiye ekonomisi krize girecek sıkıntılar yaşayacağız gibi kara propaganda yapıyorlar. Burada milletime açık bir şey söylüyorum. Türkiye 40 yıldır buna benzer operasyonlar yapıyor. 80'li yıllardan beri bu mücadeleyi hem yurtiçi hem yurt dışında gerçekleştiriyoruz. Bizim ekonomimiz bu ve buna benzer mücadelelerle teröre yönelik sınır ötesi operasyonlarla etkilenmez. Hayatın normal akışı devam eder iş yapmak isteyen işini yapar yeni yatırım yapmak isteyen yeni yatırımını yapar.