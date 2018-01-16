Başbakan Yıldırım’dan KİT’lere kadro açıklaması! KİT’lere kadro verilecek mi?

Taşeron işçilerin kadroya alınmasının ardından KİT'ler de kadroya alınacak mı? sorusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki KİT'ler kadroya alınacak mı? KİT'lerin kadrosu ile ilgili son gelişmeler haberimizde...

KİT’lerin kadrosu ile ilgili son dakika gelişmeleri ardı ardına geliyor. KİT’ler de tıpkı taşeron işçiler gibi kadro istiyor. Başbakan Yıldırım KİT’lere kadro düzenlemesi ile ilgili konuştu. İşte detaylar…

KİT’LERE KADRO GELECEK Mİ?

Başbakan Binali Yıldırım, “KİT’lerin mülkiyeti Hazine’ye bağlı. Hazine, KİT’te taşeron olarak çalışanlara kadro verecek, ihtiyaçları oranında da açılan kadrolarda uzun süredir KİT’lerde hizmet veren ve taşeron olarak tabir edilen vasıflı elemanlar istihdam edilecek. Böylelikle sorun çözülmüş olacak. Düzenleme etap etap gerçekleşecek ve hemen başlayacak” dedi.

Katıldığı bir tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, KİT’te çalışan taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin, “Buradaki çalışanların memur veya kamu işçisi gibi düşünülmemesi lazım. KİT’lerin mülkiyeti Hazine’ye bağlı. Hazine, KİT’te taşeron olarak çalışanlara kadro verecek, ihtiyaçları oranında da açılan kadrolarda uzun süredir KİT’lerde hizmet veren ve taşeron olarak tabir edilen vasıflı elemanlar istihdam edilecek. Böylelikle sorun çözülmüş olacak. Düzenleme etap etap gerçekleşecek ve hemen başlayacak” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NELER SÖYLEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde KİT’ler hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “KİT’ler ve BİT’ler, bakın bu konuda yanlış bilgilendirmeler var. Biz KİT’lerde de BİT’lerde de şu anda çalışanların durumu neyse taşeronda olanların durumu da aynen onların durumuna dönecektir. Zira bizim buradaki operasyonumuz aradaki adeta komisyoncuyu kaldırmaktır ve bunları kaldırarak nasıl ki KİT’ler şu anda mevcut elemanlarını belli bir şekilde değerlendiriyorsa, BİT’ler nasıl değerlendiriyorsa şimdi bu taşeronda olanlarda bu şekilde yapılacak, imkânlarla birlikte oranın elemanı olacak” açıklamasında bulundu.

KİT NEDİR?

Kamu İktisadî Teşebbüsü (KİT) kavramı devletten devlete değişmekle birlikte, genel olarak kamusal kaynakları kullanmak yoluyla ekonomik alanda faaliyet gösteren Devlet Kuruluşlarnı ifade eder. Uluslararası literatürde devlet şirketi olarak geçen bu kavram, sahibi olan hükûmet adına ticari faaliyetlerini üstlenen bir tüzel kişiliği ifade eder. Şirketlerin hukuki durumu hükümetin bir parçası olma veya devletin düzenli bir hissedarı olduğu anonim şirketler arasında değişmektedir. Devlete ait şirketler, genellikle demiryolları ve telekomünikasyon, stratejik mal ve hizmetler (posta, silahlar), doğal kaynaklar ve enerji, politik olarak hassas iş, yayın, alkol ve tütün ürünleri ve sağlık ürünleri gibi doğal tekeller ve altyapı alanında yaygındır.