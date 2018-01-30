‘Baumgarten’ın doğalgaz merkezini kullanmayı düşünüyoruz’

Rusya'nın doğalgaz devi Gazprom'un başkan yardımcısı Alexander Medvedev, Türk Akımı doğalgaz boru hattı ile Avrupa'ya taşınacak gaz için Avusturya'nın Baumgarten doğalgaz merkezini kullanmayı düşündüklerini söyledi.

Gazprom Türk Akımı aracılığıyla Avrupa’ya doğalgaz taşımak için Baumgarten’ı değerlendiriyor. Medvedev, Baumgarten’in dikkate aldıkları değişik seçenekler arasında olduğunu belirtti. Viyana’da yapılan Avrupa Doğalgaz Konferansı’nda konuşan Medvedev, Rusya’nın Avrupa’ya gaz ihracatının Ocak ayında yıllık bazda yüzde 3 azaldığını da söyledi.

REUTERS