Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Benzine indirimi böyle kutladı: Arabayı benzinle yıkayıp çakmak çakarsak ne olur?

Benzine gelen 16 kuruşluk indirimi ti'ye alan vatandaş, arabasını benzinle yıkayıp sonra da yakmaya çalıştı.

15:3613 Şubat 2018
Haberler Ekonomi
Benzine gelen 16 kuruşluk indirimi ti'ye alan vatandaş, arabasını benzinle yıkayıp sonra da yakmaya çalıştı.

Benzine üst üste gelen fahiş zamlar sonrası bir anda 16 kuruş indirim gelince, bir vatandaş olayı ti’ye almak adına ‘benzine 16 kuruş indirim gelmiş, arabamızı benzinle yıkayıp sonra da yakalım’ dedi. Arabanın her yerine benzin döken adam ardından çakmağı çaktı. Ancak araç bir türlü alev almadı. Bir türlü arabayı yakamayınca ‘yağmur sularından yakamadık. Sonra yine deneyeceğim’ diyerek videoyu tamamladı.
İLGİLİ HABERBenzin fiyatına indirim geliyorBenzin fiyatına indirim geliyor

Son güncelleme: 15:4113.02.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar