Benzine indirimi böyle kutladı: Arabayı benzinle yıkayıp çakmak çakarsak ne olur?

Benzine gelen 16 kuruşluk indirimi ti'ye alan vatandaş, arabasını benzinle yıkayıp sonra da yakmaya çalıştı.

Benzine üst üste gelen fahiş zamlar sonrası bir anda 16 kuruş indirim gelince, bir vatandaş olayı ti’ye almak adına ‘benzine 16 kuruş indirim gelmiş, arabamızı benzinle yıkayıp sonra da yakalım’ dedi. Arabanın her yerine benzin döken adam ardından çakmağı çaktı. Ancak araç bir türlü alev almadı. Bir türlü arabayı yakamayınca ‘yağmur sularından yakamadık. Sonra yine deneyeceğim’ diyerek videoyu tamamladı.

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