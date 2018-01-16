Bitcoin’de büyük düşüş

Kripto para piyasasının yüzde 34.4'ünü oluşturan Bitcoin son bir saate yüzde 10 değer kaybederek 11 bin 700 doları gördü. Piyasa hacmi yeniden 700 milyar doların altına indi.

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” haberlerini devam eden etkisiyle kripto para birimleri piyasa hacmi yüzde 8.90 azalarak 651 milyar 723 milyon dolara geriledi.

Son bir haftada eklenen 66 yeni kripto para birimiyle 1450 kripto para birimini oluşturduğu kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 1 saatte yüzde 10 değer kaybederek 11 bin 700 dolar seviyesini gördü. Türkiye’de Aralık ayı itibariyle 42 bin 600 kişinin bitcoin alım satımı yaptığı tahmin ediliyor.

Bitcoin, 651 milyar dolarlık kripto para piyasasının yüzde 34.4’ünü oluştururken, piyasanın 24 saatlik toplam işlem hacmi 41 milyar 167 milyon dolar olarak hesaplandı.