Ordu’da geçen yıl yapılan su ürünleri denetimlerinde boy yasağına uymayan 80 balıkçıya ceza kesildi.

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü su ürünleri denetim ekipleri tarafından, 2017 yılında su ürünleri karaya çıkış noktalarında, denizde ve iç sularda, balıkçı barınak ve çekek yerlerinde, su ürünleri perakende satış yerlerinde, yol güzergâhlarında ve balık halinde olmak üzere toplam bin 68 denetim gerçekleştirildi.

Bu denetimlerde; avlanma yasaklarına uymayan, yasak boydaki su ürünleri satan 80 kişiye idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda, 5 adet pintere, 1 adet kalkan ağına, 1 adet manyat ağına, 17 adet tırıvırı ağına, 4.400 metre uzatma misiner ağına ve 1.5 ton palamut, barbun, kalkan, istavrit. mezgit, lüfer, hamsi ve deniz salyangozuna el konuldu.

İHA