”Bu mu sosyal devlet, pırlanta’da sıfır, kitapta yüzde 8″

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal kitaptan alınan yüzde 8 oranındaki Katma Değer Vergisinin tamamen kaldırılmasını istedi.

TBMM’ye bir kanun teklifi veren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal , SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, ”Pırlanta ve lüks yatlardan KDV alınmazken, kitapta yüzde 8, görme engelli vatandaşların yararlandığı sesli kitapta ise yüzde 18 KDV var. Bu mu sosyal devlet? Pırlantadan KDV almayan Maliye, asıl pırlanta olan kitaptan da KDV almamalı” dedi.

CHP'li Tanal, e-kitap, kitap ve sesli kitapların tümünün eğitim, kültür ve gelişim için vazgeçilmez olduğuna vurgu yaparak, “Ülkemizde okuma alışkanlığının artırılması, yurdumuzda yaşayanların kitaplara daha fazla ulaşma imkanının sağlanması Anayasamızın bir gereğidir' dedi.

ENGELLİYE YÜZDE 18

Tanal, kitaplardan yüzde 8, özellikle görme engelli vatandaşların kullandığı sesli kitaplardan ise yüzde 18 oranında katma değer vergisi alındığını hatırlatarak, “Pırlanta, lüks yatların yakıtları gibi herkesin ulaşamadığı tüketim gereçlerinden KDV alınmaması yanında kitap gibi zaruri, eğitim ve bilim için vazgeçilmez olan gereçlerden KDV alınarak, toplumda yaşayanların eğitim araç gereçlerine ulaşmasının zorlaştırılması sosyal devlet ilkeleri ile bağdaşmamaktadır” diye konuştu. Tanal'ın TBMM'ye sunduğu teklifinin kabul edilmesi halinde roman, bilimsel yazı, araştırma ve biyografiler de dahil tüm kitaplardaki yüzde 8’lik ve sesli kitaplardaki yüzde 18’lik KDV sıfırlanacak.