Bugün piyasalarda neler yaşandı? (19.02.2018)

Suriye'de hükümet yanlısı güçlerin kısa süre içinde Türkiye'nin sınır ötesi harekat yürüttüğü Afrin bölgesine gireceği yönündeki haberlerin ardından dolar/TL sınırlı yukarı hareket ederken, borsada satıcılı seyir hakim.

Suriye devlet medyası, hükümet yanlısı güçlerin kısa süre içinde Türkiye’nin sınır ötesi harekat yürüttüğü Afrin bölgesine gireceğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve onunla birlikte hareket eden Suriyeli muhalif gruplar geçen ay Afrin bölgesinde Ankara’nın PKK’nın uzantısı ve terör örgütü olarak gördüğü YPG’ye karşı askeri harekat başlatmıştı.

Reuters’a Pazar günü bilgi veren Suriyeli Kürt bir yetkili, Afrin’deki Kürt güçlerin bölgeyi sınır ötesi harekat yürüten Türkiye’ye karşı savunabilmek amacıyla Suriye ordusunun bölgeye girişi için Şam yönetimi ile anlaştığını söylemişti.

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İkinci bir Kürt yetkili ise, anlaşmanın bugün resmen açıklanmasının beklendiğini, ancak dış baskılar nedeniyle açıklamanın yapılmasının engelleyebileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, “Her zaman Suriye’nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü konusunda vurgumuzu yapıyoruz. Rejim buraya PKK-YPG’yi temizlemek için girerse problem yok. Eğer rejim burada YPG’yi korumak için… geliyorsa, bizi Türkiye’yi ve Türk askerini hiç kimse durduramaz” dedi.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Bu sabah saat 09.38’de 3.7521/3.7540 seviyesinde olan dolar/TL, haberlerin ardından 3.7625’e kadar yükseldikten sonra saat 17.08’de 3.7570/3.7580 seviyesinde bulunuyor.

Bir bankacı, gelişmekte olan piyasalar genelinde bir bozulma gözlendiğini, Afrin konusunun ise TL’nin daha kötü performans göstermesine neden olduğunu söyleyerek, “Afrin konusundaki son gelişmeler, bölgede belirsizlik yaratıyor. ABD ile ilişkilerin yumuşamasının ardından Rusya cephesinden böyle bir hamle gelmesi, dış ilişkilerin yine ısınacağı kaygılarını tetikledi. Diğer taraftan hâlâ resmi bir açıklama ortada yok, dolayısıyla tepki de henüz sınırlı” dedi.

Öte yandan ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu bugün piyasada hacimlerin nispeten sınırlı kaldığı belirtiliyor.

Diplomatik gelişmelerin geçen hafta ABD ve Almanya ile son dönemde bozulan ilişkilerin tekrar düzelme yoluna girdiğine işaret etmesi ve dolarda küresel değer kaybı ile dolar/TL geçen hafta gerileyen 3.74 seviyesinin de altına gerilemişti.

ABD VE ALMANYA İLE İLİŞKİLER

Türkiye ve ABD dışişleri bakanları, geçen hafta iki ülke ilişkilerinde farklı konularda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle en ciddi krizlerden birinin yaşandığı dönemde Ankara’da bir araya geldi ve ilişkilerde bir normalleşme sürecinin başlaması için görüş ayrılığı yaşanan konularda ortak mekanizma ve çalışma grupları oluşturmaya karar verdi.

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ile Almanya ilişkilerinde bazı sıkıntıların giderilmiş göründüğünü, ilişkileri geliştirecek adımları karşılıklı atacaklarını söyledi.

Bir yıldır tutuklu bulunan gazeteci Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel geçen hafta serbest bırakıldı.

Piyasalar bu hafta Çarşamba günü açıklanacak olan Fed tutanakları ile Cuma günü açıklanması beklenen S&P’nin Türkiye değerlendirmesini bekliyor.

Bu sabah 4.2046/4.2075 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 4.2034/4.2054, bu sabah 4.6575/4.6604 seviyesinde olan euro/TL ise 4.6507/4.6526 seviyesinde bulunuyor.

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.00, valörde son işlemde yüzde 11.97 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 11.90, valörde saat 17.09’da son işlemde yüzde 11.89 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise ortalama bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.16, valörde son işlemde yüzde 13.10 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 12.99 seviyesindeydi.

Türk hisse senetleri piyasası ise pozitif açılışın ardından ikinci seansta satışlarla karşılaşırken; BIST-100 endeksi saat 17.23’te yüzde 0.78 kayıpla 115,604 puanda seyrediyor.

REUTERS