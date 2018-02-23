Bugün piyasalarda neler yaşandı? (23.02.2018)

Jeopolitik endişeler ve küresel gelişmelere paralel bu hafta yukarı yönlü bir seyir izleyen dolar/TL, haftanın son işlem gününde ise dar bantta yatay hareket etti. BIST-100 endeksi de dar bantta yukarı yönlü hareket etti. Endeks gün içinde en düşük 117,033 puanı görmesinin ardından saat 1654'de yüzde 0.58 primle 117,521 seviyesinde hareket ediyor.

Bu akşam piyasaların kapanışı ardından kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin olası Türkiye değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.

Türkiye’yi yatırım yapılabilir düzeyin iki kademe altı olan BB’de “negatif” görünüm ile derecelendiren S&P’nin Türkiye’nin kredi notunda herhangi bir değişiklik yapması öngörülmüyor.

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Bu hafta Suriye hükümeti yanlısı savaşçıların Halep’ten Afrin bölgesine girmeye başladığı ve Türkiye’nin karşılık verdiği yönündeki haberlerin jeopolitik riskleri artırmasıyla haftaya 3.76’lı seviyelerden başlayan dolar/TL 3.81 seviyesini aştı. Ancak sonrasında yatışan endişeler TL’de tansiyonun düşmesini sağladı.

Öte yandan Fed’in faizleri kademeli olarak artırma konusunda daha emin olduğunu ortaya koyan son toplantı tutanaklarının ardından dolarda güçlenme de TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybına neden oldu.

Piyasalar bu yıl üç faiz artışı fiyatlarken bazı analistler şimdi dört artış bekliyor. Bu noktada ABD tahvil faizlerindeki seyir de yakından izleniyor.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Bu sabah saat 08.56’da 3.7880/3.7900 seviyesinde olan dolar/TL saat 16.43’te 3.7881/3.7898 seviyesinden işlem gördü.

Sepet bazında TL de anlamlı bir değişim göstermeyerek aynı saatte 4.2234/4.2256, euro/TL ise 4.6588/4.6613 seviyesinde.

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.94, valörde son işlem yüzde 11.92 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 11.88, valörde saat 1643’te son işlem yüzde 11.92 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.03, valörde son işlemde yüzde 12.99 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 13.00, valörde saat 1643’te son işlem yüzde 12.97 seviyesindeydi.

REUTERS