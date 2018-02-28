Bugün piyasalarda neler yaşandı? (28.02.2018)

ABD faizlerinin öngörülenden daha fazla yükseleceği endişeleriyle güne iki haftanın zirvesine yükselerek başlayan dolar/TL gün içinde dar bantta sakin hareket ederken, borsa küresel piyasalara paralel eksi açılışının ardından yatay seyre döndü.

Endekste IC İçtaş’ın Antalya havalimanındaki yüzde 49 hissesini 360 milyon euroya almak için anlaşan TAV Havalimanları hisseleri ise dalgalı hareket etti. Yükselişle açılan hisseler 24.90 TL’ye kadar çıkmasının ardından gün içinde satışa geçti ve saat 1751’de yüzde 3.99 düşüşle 23.12 TL’den hareket etti.

Jeopolitik risklere paralel geçen hafta dalgalı bir seyir izledikten sonra bu haftaya sakin başlayan dolar/TL Powell’ın açıklamalarıyla dün önce günün en yüksek seviyesini görmüş ardından ise 14 Şubat’tan beri ilk kez 3.8167’ye yükselmişti.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL bu sabah güne başladığı 3.81’in hemen altındaki seviyelerden anlamlı bir değişim göstermeyerek saat 17.55’te 3.8028/3.8038 seviyesinde işlem gördü. Sepet bazında TL aynı saatte 4.2233/4.2248, euro/TL ise 4.6438/4.6458 seviyesinde.

BIST-100 gün içinde 118,314-119,245 bandında hareketinin ardından saat 1755 itibarıyla yüzde 0.19 yükselişle hareket ediyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Fed sonrası dolarda bir değerlenme yaşandı ve yeniden 3.80’li seviyelere yükseldik. Ancak ilk tepki sonrası TL gün içinde neredeyse hiç yön kaydetmedi. Yarın ABD verileri önemli olacak. Fed sonrası ABD verilerinin küresel piyasalarda yön belirleyici olma ihtimali yüksek” dedi.

KADEMELİ ARTIRIM TUTUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK

Fed Başkanı Powell, dün akşam Temsilciler Meclisi’ne yaptığı konuşmada merkez bankasının faizlerde kademeli artırım tutumunda değişiklik olmadığına işaret etti. Ancak siyasetçilerin sorularına verdiği yanıtlarda ekonomik büyümenin güçlendiğini ifade etmesinin ardından bu yıl üç yerine dört faiz artırımI yapılacağı yönündeki fiyatlama kuvvetlendi.

Powell sorulara verdiği yanıtlarda, “Aralık ayındaki toplantıdan bu yana olan gelişmeleri hesaba katarak Mart ayındaki toplantıya yeni faiz patikası tahminlerimizi hazırlayacağız… Kendi açımdan bakınca enflasyonun hedefe doğru yükseldiğine yönelik görüşüme olan güvenimi artıracak bazı veriler gördük. Ayrıca dünya çapında güçlenme ve maliye politikalarının ekonomi için daha destekleyici olduğunu gördük” dedi.

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Öte yandan piyasalarda jeopolitik riskler de yakından izleniyor. Suriye hükümeti yanlısı savaşçıların Halep’ten Afrin bölgesine girmeye başladığı ve Türkiye’nin karşılık verdiği yönündeki haberlerin jeopolitik riskleri artırmasıyla dolar/TL geçen hafta 3.76’lı seviyelerden 3.81’in üzerine çıkmış ancak sonrasında endişelerin hafiflemesiyle haftayı 3.78’in hemen üzerinde tamamlamıştı.

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 11.86 valörde son işlem yüzde 11.85 oldu. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.93, valörde son işlem yüzde 11.92 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 13 valörde son işlemde yüzde 12.95 oldu. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.12 valörde son işlem yüzde 13.03 oldu.

REUTERS