Careem’den 14 Şubat kampanyası

Araç çağırma uygulaması Careem, 14 Şubat’a özel çiftlere ve bekarlara kampanya yaptı.

Türkiye'deki faaliyetlerine bu sene başında İstanbul'da başlayan araç çağırma uygulaması Careem, 14 Şubat günü geçerli olacak çiftler için “aşklagidelim” ve bekarlar için “bekargezelim” promosyon kodları ile kullanıcılarına yüzde 50 indirim kampanyası yaptı. Sadece vip minivanlardan oluşan Konfor seçeneğinde geçerli ve iki kere kullanılabilecek olan promosyon kodları ile kullanıcılar yolculuklarının 40 TL'ye kadar olan bölümünü yüzde 50 indirimli gerçekleştirebilecek.