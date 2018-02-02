CarrefourSA, “Türkiye’nin ilk üretici pazarı yerini aldı”

CarrefourSA’nın, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Yerli Tohum – Taze Mahsul” Projesi kapsamında üreticilerle tüketicileri buluşturmayı amaçladığı Üretici Pazarlarının ilki Bursa Hipermarketi otopark alanında açıldı.

CarrefourSA Bursa Alışveriş Merkezi'nde 25 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında açık olacak Üretici Pazarı, açıldığı ilk günden itibaren tüketicilerin büyük ilgisini çekerken, lahana, ıspanak, brokoli, karnabahar, pırasa, biber, domates, patates, soğan gibi yerli tohum ürünlerin yanı sıra, elma, muz ve çilek çeşitleri de üretici rakamlarına yakın fiyatalar ile satışa sunuldu. CarrefourSA, Bursa'daki Üretici Pazarı ile 400 Ton Ürün Satıp 1 Milyon Lira Ciro Hedefliyor

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, hipermarket müşterilerini, üreticilerle buluşturduğu Üretici Pazarı projesinin ilkini CarrefourSA Bursa Hipermarketi önünde açtı. Proje kapsamında CarrefourSA Bursa Alışveriş Merkezi'nde 25 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında üreticilerin tezgahların başında olduğu bir pazar alanı oluşturuldu. CarrefourSA'nın, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Yerli Tohum – Taze Mahsul” projesi kapsamında Bursa ve bölgesindeki anlaşmalı küçük hacimli çiftçiler üretici pazarındaki yerlerini aldılar. İlk günden itibaren tüketicilerin büyük ilgisini çeken pazarda, lahana, ıspanak, brokoli, karnabahar, pırasa, biber, domates, patates, soğan gibi yerli tohum ürünlerin yanı sıra elma, muz ve çilek çeşitleri de üretici rakamlarına yakın fiyatlar ile satışa sunuldu. Beyaz lahananın kilosu 9 kuruşa, karnabaharın kilosu 59 kuruşa, domatesin kilosu 1,49 tl, 25 kiloluk patates veya soğanın çuvalı 19,75tl ile pazar tezgahlarında tüketiciler ile buluştu.

HEDEF 1 MİLYON

CarrefourSA Gıda Kategori Direktörü Ayşin Işıkgece, yeni projeleri hakkında bilgi verirken, Üretici Pazarı projesi ile üretici ve tüketicileri biraraya getirdik. Üretici Pazarı'nı Türkiye'de ilk defa CarrefourSA Bursa Hipermarket önünde başlattıklarını kaydeden Ayşin Işıkgece, şunları söyledi: “CarrefourSA olarak Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz “Yerli Tohum – Taze Mahsul” projesinde yer alan üreticilerimizle ‘Pazar' projemizi gerçekleştirmeye karar verdik. CarrefourSA Bursa Hipermarketimiz önündeki 1000 metrekarelik alanda pazarımızı kurduk. 25 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında açık kalacak pazara tüketicilerimiz büyük ilgi gösterdi. 400 ton ürün satıp 1 milyon lira ciro yapmayı hedeflemekteyiz. ‘Üretici Pazarı' projemiz önümüzdeki günlerde yerlerini belirleyeceğimiz diğer illerdeki hipermarketlerde de devam edecek.” Küçük üreticiye sahip çıkıyoruz

“Işıkgece, tüketiciler kadar küçük üreticileri de düşünüyoruz. Özellikle küçük üreticilerin sorunlarına çözüm getirerek, elleri ile büyüttükleri ürünlerine gözümüz gibi bakarak taze taze marketlerimize ulaştırıyoruz. Şimdi ise ‘Üretici Pazarı' projemiz ile tüm paydaşları bir araya getirdik. Bu anlamlı proje ile bir taraftan küçük ölçekte üretim yapan çiftçilerimizi pazar kaygısı taşımadan tüketicilerimize ulaşmasına katkı sağlarken, diğer yandan tüketicilerimizin de çok uygun koşullarda kaliteli ve ekonomik ürün satın almalarına aracılık sağladığımızı yerinde anlatmış olduk” dedi.