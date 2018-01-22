Çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 22 Ocak güncel altın fiyatları

22 Ocak güncel altın fiyatları bugün ne kadar? Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 163,60 lira oldu. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 22.01.2018 tarihli güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar? Altına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor. Gündemdeki olaylar altın fiyatlarını etkiliyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte İstanbul Kapalı Çarşı’da satılan altın fiyatları…

22 OCAK ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 163,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 163,60 liradan, bin 77 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 95 liradan, 149 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 153 liradan, bin 52 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 73 liradan, 527 liradan alınan Yarım Ziynet 537 liradan ve 263 liradan alınan Çeyrek Ziynet 268 liradan satılıyor.

ALTIN NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.