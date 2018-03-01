CHP’li Akar: Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün yıllık faturası 417 milyon TL

Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprülerinin 1 yıllık olarak hazineye faturası yaklaşık 1 Milyar 986 milyon oldu. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar yap- işlet- devret projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, zarar ettikleri açıklanan Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nden sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde de garanti araç rakamlarına ulaşılamadığını ve bu durumun Hazineye 417 milyon TL yük getirdiğini söyledi.

Ulaştırma Bakanlığından aldığı verileri paylaşan Akar, Yavuz Sultan Selim Köprüsünden 2017 yılında 49 Milyon 275 bin araç garantisi verilirken gerçekleşen rakamın 15 Milyon da kaldığını söyledi. Sözleşme gereği 4 dolar+ KDV olan geçiş ücretinin 2017 yılında 12,20 TL olarak uygulandığını hatırlatan Akar, geçmeyen 34 Milyon 241 bin araç farkının hazine tarafından işletmeci firmaya ödeneceğini bu tutarın da 2017 yılı için 417 milyon TL olduğunu belirtti.

OSMANGAZİ'DE DE AYNI

Devletin Yap-İşlet- Devret projelerindeki garanti rakamlarını tutturamadığına dikkat çeken Akar, 2017 yılında Hazinenin Osmangazi Köprüsü için geçene araçlar için 346 Milyon TL geçmeyen araçlar için de yaklaşık 1 Milyar 446 Milyon ödemek durumunda kaldığını, Osmangazi Köprüsünde 1 yılda geçmesi gereken araç sayısının 14 milyon 600 olduğunu ancak sadece 5 milyon aracın geçiş yaptığını belirtti. Avrasya Tünelindeki rakamlara da değinen Akar, 25 Milyon 600 bin araç garantisinin verildiği tünelden 2017 yılında 15 Milyon geçişin sağlandığını bunun hazineye faturasının da 123 Milyon olduğunu söyledi.

2 KÖPRÜ 1 TÜNELE 1 MİLYAR 986 MİLYON

Akar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ise günlük 135 bin, yıllık 49 milyon 275 bin araç garantisinin verildiği köprüden 2017 yılında sadece üçte bir, yani 15 milyon 33 bin araç geçişinin olduğunu belirterek bunun da hazineye faturasının 413 milyon TL olduğunu söyledi. Akar, ilerleyen yıllarda demiryolu boğaz geçişinin sağlandığında bu araç geçiş rakamlarının daha da aşağıda olacağının altını çizerek her geçen yıl tutarların artacağını faturanın da millete kesileceğini söyledi. Akar, 2018 yılı için 6,2 milyar yap- işlet- devret projeleri için bütçe ayıran AKP iktidarının sadece 2 köprü ve 1 tünel için yaklaşık 1 Milyar 986 milyon ödemek durumunda olduğunu belirtti.