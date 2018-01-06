CHP’nin yeni ekonomi modelini Aykut Erdoğdu açıkladı

Yeni ekonomi modeli hazırladıklarını söyleyen Aykut Erdoğdu, Endüstri 4.0 ile birlikte çalışanın haklarını ön plana alan Emek 4.0’ı birleştirerek kalkınmayı sağlayacaklarını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ekonomi kurmayları, oluşturdukları yeni ekonomi modelini İstanbul'da ekonomi basını ile düzenlenen toplantıda açıkladılar. Toplantıya CHP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak, Lale Karabıyık, Veli Ağbaba ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile ekonomi projeleri için oluşturulan akademisyen kadrosu katıldı.

GELİR ADALETSİZLİĞİ VAR

1980 sonrasında Türkiye'ye ve dünyaya dayatılan neoliberal politikaların çöktüğünü söyleyen CHP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, vaat edilen büyümenin gerçekleşmediğini, yoksulluğun arttığını ve sistemin gelir dağılımı adaletsizliği ürettiğini kaydetti. Bunların sonucu olarak dünyada kimlik siyasetinin ön plana çıktığına dikkat çeken Erdoğdu, Türkiye'nin de AKP eliyle bu kimlik siyasetine başladığını aktardı. Bu durumu aşmak istediklerini vurgulayan Erdoğdu, Türkiye'ye yeni ekonomi modeli önerdiklerini ifade etti.

Erdoğdu, “Ekonomi politikalarımızın 3 temel önceliği olacak. Birincisi ve en önemlisi, gelir dağılımı adaleti olacak. İkincisi, büyümeyi de içeren bir kalkınma olacak. Üçüncüsü de, yaşadığımız çevreyle barışık bir çevre dostu programımız olacak. Biz zenginliği bir hedef dairesinde halkı zenginleştirerek yapabileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye'nin makro dengelerini, öngörülebilir düzenini bozmayacak, yatırımcılara güven verecek şekilde ama öncelik ücretler ve kazançlar olacak şekilde bir büyüme modelini oluşturabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

DEMOKRASİ GEREKLİ

Dünyanın Endüstri 4.0 ile yeni bir sisteme geçtiğini anlatan Erdoğdu, bu sistem nedeniyle bazı insanların işlerini kaybetme korkusunu yaşadıklarını kaydetti. Bu noktada vahşi olmayan, emek dostu bir Endüstri 4.0 modeli geliştireceklerini anlatan Erdoğdu, Endüstri 4.0'ı mutlaka Emek 4.0 ile birleştireceklerini söyledi. Bu iki modelin de demokrasi 4.0 olmadan hayata geçmeyeceğini vurgulayan Erdoğdu, “Kaliteli demokrasi yoksa, kaliteli emek olmaz. Emek olmasa teknoloji zaten olmaz” ifadelerini kullandı.

OHAL KALKARSA ENFLASYON BEŞ PUAN BİRDEN DÜŞER

Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamaları ile Türkiye'nin kimlik siyasetine çekildiğini ve bu durumun ekonomiyi de olumsuz etkilediğini anlatan Aykut Erdoğdu, OHAL'in kaldırılması durumunda enflasyonun 3 ayda 5 puan birden düşeceğini, faizlerin de aynı oranda gerileyeceğini kaydetti. Ekonominin temelinin demokrasi ve hukuk olduğunu vurgulayan Erdoğdu, Türkiye'ye dayatılan sistemin çöktüğünü ve bunun devam edemeyeceğini söyledi. Gazetecilerden gelen “Yapılacak yatırımlara kaynak nasıl bulunacak” sorusunu ise Erdoğdu, Kamu İhale Kanunu'nu işaret ederek yanıtladı. Bu kanunu yeniden düzenleyeceklerini anlatan Erdoğdu, buradan yaklaşık 50 milyar TL kaynak geleceğini aktardı.