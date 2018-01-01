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Compass Group’un CEO’su hayatını kaybetti

Dünyanın en büyük catering şirketlerinden Compass Group’un CEO’su Richard Cousins uçak kazasında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
12:021 Ocak 2018
Haberler Ekonomi
Compass Group’un CEO’su hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük catering şirketlerinden Compass Group’un CEO’su Richard Cousins uçak kazasında hayatını kaybetti.

CNN’in haberine göre; Türkiye'de de iş yapan Compass'ın CEO'sunun uçağı Avusturalya'nın New South Wales bölgesinde düştü.

Kaza mahalinde 6 kişinin cesedine ulaşıldı. Couisin'in dört akrabası kendisi ve pilot hayatını kaybetti.

Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kalplerimiz Couisin's ve hayatını kaybeden aile üyeleriyle, arkadaşları ve yakınlarına en samimi duygularımızı gönderiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Son güncelleme: 12:1801.01.2018
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