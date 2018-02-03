Depoya iki yılda katmerli zam geldi

Akaryakıt fiyatlarına gelen baş döndürücü zamlar isyan ettiriyor. Çalışma Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan, aldığı faturaları paylaşarak, tepki gösterdi.

Motorin ve benzine yapılan fahiş zamların ulaştığı nokta, akaryakıt istasyonu fişleriyle ortaya konuldu. 2016'da 140 lira motorin ile dolan bir aracın deposu, 2017'de 195, 2018'de ise 210.74 TL'ye dolmaya başladı.

2016'da 140 liraya dolan bir otomobilin deposu bugün 70 liralık zamla 210 liraya dolmaya başladı. Benzin fiyatlarındaki artış Yaşar Okuyan'ı da isyan ettirdi. Okuyan'ın paylaştığı 16 Ocak 2016 tarihli faturada motorinin litresi 3.36 lira iken, dün motorinin litresi 5.14 liraydı. Yani, iki yıl içinde motorinin litre fiyat iki yıl içinde yüzde 52.97 zamlandı.

YÜZDE 62'Sİ VERGİ

Bu tabloya isyan eden Çalışma Sosyal Güvenlik eski Bakanı ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, 2 yıl arayla dizel aracı için satın aldığı 41 litrelik motorinin faturalarını paylaştı. Okuyan, Facebook'tan paylaştığı faturaların altına ise “İşte AKP'nin meşhur istikrar propagandasının yalan olduğunun ispatı” yazdı. Dün, bir başka araç için 41 litre motorin satın alarak belgelendirdik. 41 litrelik motorin için 210.74 lira fatura kesildi.

Her geçen gün el yakan benzinin litre fiyatına bir vatandaş 2000 yılında ortalama 58 kuruş öderken, 2017 yılında ortalama 5.60 lira ödedi. Vatandaşın benzinin litre fiyatına ödediği para 15 yılda yaklaşık yüzde 865 oranında arttı. Devlet bir litre benzin üzerinden ortalama yüzde 62, motorinden ise yüzde 52 vergi alıyor.

İKİ YILDA 2.8 KAT ARTTI

Son on yılda benzin üzerinden alınan vergiler 2.8 kat artarken, motorinden alınan vergiler ise yaklaşık 3.1 kat artış gösterdi. 2002'de benzinin litre fiyatı 1.75 lira motorinin ise 1.35 liraydı. Son dönemde yapılan zamların ardından benzin 5.80 lira, motorin ise 5.14 lira oldu. Kısacası benzinin litre fiyatı 15 yılda yaklaşık 3.2 kat, motorin ise yaklaşık 4 kat arttı. 2008 yılının Temmuz ayında ham petrolün varil fiyatı 147 dolar iken, dün ham petrolün varil fiyatı ise 68.65 dolar seviyesinden işlem gördü.

Akaryakıta 3 ayrı vergi ödüyoruz

Benzin ve motorin fiyatlarının artmasının en büyük nedeni ise devletin akaryakıttan hem Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hem Katma Değer Vergisi (KDV) hem de üzerine ÖTV'nin de KDV'sini almasından kaynaklanıyor.