Detroit Otomobil Fuarı başladı! İşte en dikkat çeken modeller

Otomotivin devleri yepeyeni ürünlerini ABD'nin en önemli fuarlarından biri olan Detroit Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardı. İşte fuarın en dikkat çeken otomobilleri.

ABD’deki en önemli fuarlardan biri olan Detroit Otomobil Fuarı dün itibariyle kapılarını açtı. Otomobil meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda otomotiv devleri yeni modellerini sergiliyor. İşte fuarın en dikkat çeken otomobilleri… Mercedes’in yeni G-Serisi



Daimler CEO’su Dieter Zetsche, G- Serisi araçların tanıtımını ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger ile birlilkte yaptı. 2019 Volkswagen Jetta. 2019 model Jetta’nın beyaz rengi de ilgi gördü. Volkswagen CEO’su Dr. Herbert Diess, fuarda aracın özelliklerini anlatan bir konuşma yaptı. 2019 model Ford Mustang Bullitt. 2019 Ford Mustang Bullitt’i aktris Steve McQueen’in torunu Molly McQueen tanıttı. 2019 Ford Ranger. 2019 Ford Edge ST. 2019 Chevrolet Silverado. Chevrolet Silverado’nun kırmızı renkli modeli de oldukça dikkat çekti. 2018 Buick Avenir SUV