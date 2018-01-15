Detroit’in yıldızı: Mercedes yeni G serisi

Detroit Otomobil Fuarı'nın bu yıl yıldızı Almanların 39 yıldan bu yana neredeyse hiç değiştirmeden sattıkları lüks arazi duayeni Mercedes G Serisi. G her ne kadar hiç değişmemiş gibi görünse de, sadece kapı kolları aynı kaldı.

Mercedes, yeni G Serisi'ni Detroit'te ünlü aktör Arnold Schwarzeneger ile tanıttı. Alman marka fuardan bir gece yaptığı tanıtımı ‘Henry Ford'un ilk otomobilini ürettiği garaj üzerinde inşa edilen ‘Michigan Tiyatrosu'nda gerçekleştirdi. Yeni G Serisi modelinin tanıtım törende Mercedes Dünya Başkanı Dieter Zetsche bir konuşma yaptı. Dieter Zetsche bir ara cebinden çıkardığı G Serisi modelinin kapı kolunu göstererek “Sadece bunu değiştirmedik” dedi. Ardından görsel bir sahne şovu düzenlendi.



Işıklar ve ateşler arasındaki gösterinin ardından Dieter Zetsche, sahnede bulunan bir aracın içinden Arnold Schwarzeneger'i indirdi.



Hem G Serisi'nin hem de eski California Valisi olan ünlü oyuncu Arnold Schwarzeneger'in Avusturya Graz doğumlu olduğunu söyleyen Dieter Zetsche ile esprili bir sohbet yaptı.

Çok uzun zamandır bir G Serisi sahibi ve kullanıcısı olduğunu belirten ünlü aktör, “Vücut geliştirme çalışmalarına başladığımda ve en iyi vücuda sahip olduğumda, G Serisi'nin en iyi SUV olduğunu biliyordum. Ben daha güçlü ve kaslı hale geliyordum, G Serisi de güçlenip kaslanıyordu. Daha sonra hızlı olmak istedim, o zaman G Serisi de daha hızlandı. O yüzden biz gerçek ikiziz” dedi. Bu yıl yollara çıkacak yeni G Serisi'nin Almanya fiyatı 90 bin Euro, Türkiye fiyatı ise bir önceki neslinde olduğu gibi 1 milyon TL'nin altında bir başlangıç filatına sahip olması bekleniyor.