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Detroit’in yıldızı: Mercedes yeni G serisi

Detroit Otomobil Fuarı'nın bu yıl yıldızı Almanların 39 yıldan bu yana neredeyse hiç değiştirmeden sattıkları lüks arazi duayeni Mercedes G Serisi. G her ne kadar hiç değişmemiş gibi görünse de, sadece kapı kolları aynı kaldı.

Metin KÖKLÜÇINAR
13:4815 Ocak 2018
Haberler Ekonomi
Detroit’in yıldızı: Mercedes yeni G serisi
Detroit Otomobil Fuarı'nın bu yıl yıldızı Almanların 39 yıldan bu yana neredeyse hiç değiştirmeden sattıkları lüks arazi duayeni Mercedes G Serisi. G her ne kadar hiç değişmemiş gibi görünse de, sadece kapı kolları aynı kaldı.

Mercedes, yeni G Serisi'ni Detroit'te ünlü aktör Arnold Schwarzeneger ile tanıttı. Alman marka fuardan bir gece yaptığı tanıtımı ‘Henry Ford'un ilk otomobilini ürettiği garaj üzerinde inşa edilen ‘Michigan Tiyatrosu'nda gerçekleştirdi. Yeni G Serisi modelinin tanıtım törende Mercedes Dünya Başkanı Dieter Zetsche bir konuşma yaptı. Dieter Zetsche bir ara cebinden çıkardığı G Serisi modelinin kapı kolunu göstererek “Sadece bunu değiştirmedik” dedi. Ardından görsel bir sahne şovu düzenlendi.

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Işıklar ve ateşler arasındaki gösterinin ardından Dieter Zetsche, sahnede bulunan bir aracın içinden Arnold Schwarzeneger'i indirdi.
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Hem G Serisi'nin hem de eski California Valisi olan ünlü oyuncu Arnold Schwarzeneger'in Avusturya Graz doğumlu olduğunu söyleyen Dieter Zetsche ile esprili bir sohbet yaptı.2018-01-15t025905z_1166184474_rc1e65bad930_rtrmadp_3_autoshow-detroit
Çok uzun zamandır bir G Serisi sahibi ve kullanıcısı olduğunu belirten ünlü aktör, “Vücut geliştirme çalışmalarına başladığımda ve en iyi vücuda sahip olduğumda, G Serisi'nin en iyi SUV olduğunu biliyordum. Ben daha güçlü ve kaslı hale geliyordum, G Serisi de güçlenip kaslanıyordu. Daha sonra hızlı olmak istedim, o zaman G Serisi de daha hızlandı. O yüzden biz gerçek ikiziz” dedi. Bu yıl yollara çıkacak yeni G Serisi'nin Almanya fiyatı 90 bin Euro, Türkiye fiyatı ise bir önceki neslinde olduğu gibi 1 milyon TL'nin altında bir başlangıç filatına sahip olması bekleniyor.

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Son güncelleme: 14:0015.01.2018
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