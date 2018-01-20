Dev petrol üreticisinin CEO´sundan kadın mesajı

Çalışanlarının yüzde 27´si kadınlardan oluşan dev petrol üreticisi ConocoPhillips´in CEO´su Ryan Lance petrol sektörünün kadın istihdamında iyileşme sergilediğine dikkat çekip "Şimdi zor olan bu kadınları bünyemizde tutabilmekte" dedi.

Sektörün geçmişte kadın çalışanları cezbetmekte çok başarılı bir sektör olmadığını hatırlatan Lance “Şimdi iş dünyasının, sektörün ve şirketimizin önündeki zorluk kadın çalışanlarımızı 20 ila 30 yıl kurumlarımızda tutabilmektir” dedi.

Dünyanın en büyük bağımsız petrol üreticisi olan Conoco, Lance´in yaptığı açıklamalara göre genç istihdamındaki kadın ve azınlık çalışanların oranının hızla arttığını gözlemledi. 12 bin çalışanlı şirket kurum genelinde çeşitliliği artırmak hedefi doğrultusunda sekiz kişilik üst düzey yönetiminin dörtte biri kadın ve yönetim kurulundaki on koltuğun dördü kadınlarda.

Medyada hayli yankılanan cinsel taciz olaylarındaki artışın Conoco´da yaşanmadığını belirten Lance, “Fakat kadınlar için, özellikle kariyerlerini bu sektörde sürdürebilmelerini kolaylaştırılması için, yapılması gereken daha bir çok şey var” dedi.

2016 yılında Conoco´nun toplam çalışanlarının yüzde 27´si kadındı. Amerika Petrol Enstitüsü´nun o yıl yayınladığı bir rapor ise petrol sektöründe toplam istihdamın yüzde 17´sinin kadın çalışanlardan oluştuğunu ortaya çıkardı. Conoco´nun 2016 yılında yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu´na göre üst yönetiminin yüzde 17´si ve toplam işgücünün yüzde 28´i kadın ve yine toplam işgücünün yüzde 23´ü azınlıklardan oluşmuştu.

DHA