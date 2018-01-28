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Dev şirketin kurucusu hayatını kaybetti

IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad 91 yaşında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
14:0728 Ocak 2018
Haberler Ekonomi
Dev şirketin kurucusu hayatını kaybetti
IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad 91 yaşında hayatını kaybetti.

İsveçli mobilya devi IKEA’nın kurucusu milyarder Ingvar Kamprad yaşamını yitirdi. Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ’20. yüzyılın en büyük girişimcilerinden’ olarak nitelenen Ingvar Kamprad’ın Smaland bölgesinde bulunan evinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kampard, 2017 yılının ilk çeyreği sonu itibariyle Bloomberg Billionaires Index hesaplamasında 41,6 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin 13. kişisiydi. Kampard IKEA mağazasını 1943 yılında açmıştı. IKEA’nın Türkiye’de Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul’da (Bayrampaşa ve Ümraniye) mağazaları bulunuyor.

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Son güncelleme: 14:2628.01.2018
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