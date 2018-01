Dev şirketin kurucusu hayatını kaybetti

İsveçli mobilya devi IKEA’nın kurucusu milyarder Ingvar Kamprad yaşamını yitirdi. Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ’20. yüzyılın en büyük girişimcilerinden’ olarak nitelenen Ingvar Kamprad’ın Smaland bölgesinde bulunan evinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

The founder of IKEA and one of the greatest entrepreneurs of the 20th century, Ingvar Kamprad, has passed away at the age of 91. pic.twitter.com/DxyALH1LQ9

— IKEA Today (@IKEAtoday) 28 Ocak 2018