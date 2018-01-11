Doğal kaynaklar yüzde 17.5 su, yüzde 14 elektrik tasarrufuyla korundu

DeFacto, Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında, 2017 yılında yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu sonuçlarına göre yurtiçindeki mağazalarında elektrik tüketiminde aylık %14; merkez ofisindeki çalışan başına kullanım suyu tüketimindeyse % 17.5 oranında tasarruf sağladı.

Raporun sonuçlarını değerlendiren DeFacto CEO'su İhsan Ateş, “Hem kurumsal hem de 200'ün üzerinde ana tedarikçilerimizle çevre ve toplum üzerinde etkilerimizin olduğunun bilincindeyiz. Günümüzde çevreye ve içinde yaşadığımız topluma karşı duyarlı şirket olmak finansal başarılar elde etmekten daha önemli. Bu yöndeki emeklerimizin sonuçlarını hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerimiz çerçevesinde paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik Raporu'muzun ikincisini, ilk raporumuzda olduğu gibi tüm dünyada yaygın biçimde kabul gören ve uluslararası raporlama standardı olan GRI G4 Sürdürülebilirlik Raporlaması Rehberi'ni baz alarak hazırladık. Ayrıca kapsamını genişleterek iştirakimiz Ozon Tekstil'i dâhil ettik” dedi.

6 BİN TON SU TASARRUFU

Ateş sözlerine şöyle devam etti: “Üretim sırasında oluşan tüm çevresel etkileri yerel yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde yönetiyoruz. Yüksek miktarda tüketilen suyu yenilikçi uygulamalar sayesinde daha tasarruflu olarak kullanıyoruz. Bu durum rakamlara da yansımış durumda. 2016 yılında yaklaşık 4.7 milyon adet susuz ürünü mağazalarımızda satışa sunduk ve bu sayede 6.220 ton su tasarrufu sağladık. Satılan susuz ürün adedi 2014 yılında 3.4 milyon, 2015 yılında ise 3.5 milyon olarak gerçekleşmişti. Özellikle organik pamuklu ürün satış adedimiz her geçen yıl artarak devam ediyor. 2015 yılında 65 bin adet olan organik pamuklu ürün satışımız 2016'da 105 bin adede yükselirken 2017 yılında yaklaşık 6 kat artarak 697 bin 500 adede ulaştı.”

Türkiye'deki mağazalarında metrekare başına aylık ortalama elektrik tüketimini önceki yıllara oranla yaklaşık yüzde 14 azaltmayı başardıklarının altını çizen Ateş, “ Mağazalarımız aracılığıyla bin 688 ton karton ve 338 ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırdık. Ayrıca e-atık kampanyamız sayesinde TEMA'ya 970 kilogram elektronik atık bağışladık. Mağazalarımızda tercih ettiğimiz düşük elektrik tüketimli iklimlendirme sistemi ve yeni nesil LED armatürleri sayesinde enerji tüketiminde benzer büyüklükteki başka bir mağazalara kıyasla yüzde 35 tasarruf sağlıyoruz” diye konuştu.