Dolar/TL ne kadar oldu? (08.02.2018)

ABD faizlerindeki yükseliş ve dolardaki değer kazancı eğilimiyle dolar/TL dün günü tamamladığı 3.78'li seviyelerden 3.80'e doğru yükselerek güne başladı. Dolar/TL daha sonra 3.82'i aştı. Bankacılar TL'de ABD başta olmak üzere küresel piyasaların belirleyici olabileceğini söylediler.

İç piyasada Aralık ayına ilişkin sanayi üretim verileri, dış piyasalarda ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek.

Bankacılar 2017 Kasım ayı sonunda başlayan ve dolar/TL’nin 3.98’li seviyelerden 3.72’lere kadar gerilemesini destekleyen küresel risk iştahının yerini hafta başında riskten kaçışa bırakması sonrası bu trendin ne kadar süreceğini piyasalardaki en önemli soru olarak görüyorlar.

Türkiye ekonomisi riskten kaçış dönemlerinde nispeten yüksek cari açık, enflasyon ve finansman ihtiyacı nedeniyle TL’deki değer kaybından oldukça kuvvetli etkilenebiliyor. Özellikle TL bazında ithalat fiyatları kanalı ile enflasyonda 2017’de olduğu gibi 400 baz puana ulaşan artışı ve diğer makro dengelerde bozulmayı tetikleyebilen bir trendle karşılaşılabiliyor.

Küresel piyasalarda dolar, eurodaki zayıf seyir ve yüksek ABD tahvil getirilerinden destek bularak başlıca para birimleri karşısında son zamanların dip seviyelerinin üzerinde seyrediyor ancak hisse senedi piyasasındaki oynaklığa ilişkin endişelerle baskı altında bulunuyor.

Dolar endeksi 90.242 ile dün gördüğü iki haftanın zirvesi olan 90.40’a yakın seviyede bulunuyor. Euro EUR= yüzde 0.1 artışla 1.2278 dolara yükselirken; dünkü düşük seviyesi olan 1.2246 dolara yakın ve geçen ay gördüğü üç yılın zirvesi olan 1.2538 doların uzağında seyrediyor.

Başkan Donald Trump’ın planladığı vergi indirimlerinden beklenen ekonomide yükselişle birlikte, artan bütçe harcamaları, halihazırda güçlü olan ABD büyümesinin aşırı ısınmasına yol açabilir ve enflasyonu on yılda görülmeyen seviyelere yükseltebilir.

Bu endişelerle ABD’nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri 2.813’e yükselerek Pazartesi günü gördüğü dört yılın zirvesi olan 2.885’e yaklaştı.

Sepet bazında TL aynı saatte 4.2254/4.2303; euro/TL ise 4.6561/4.6616 seviyesinde işlem görüyor.

Bankacılar ABD faizleri ve dolar başta olmak üzere küresel gelişmelerin TL üzerinde belirleyici olmayı sürdüreceğini, bunun yanında jeopolitik gelişmelerin de yakından izleneceğini belirtiyorlar.

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 11.90 valörde saat 1645 itibarıyla son işlem yüzde 11.94 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.94 valörde saat 1645 itibarıyla son işlem yüzde 12.98 oldu.

REUTERS