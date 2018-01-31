Dünya devi kripto para işine girdi

Samsung kripto para yapımında kullanılacak bir işlemci ürettiğini açıkladı.

Dünya devi Samsung kripto para üreten bir işlemci hazırladı.

Samsung'un sözcüsü The Bell'e yaptığı açıklamada, “Çin'deki şirketlere sanal paralar için görüşmeler yapıyoruz” açıklamasında bulunarak konuyu doğruladı.

Söz konusu iş kolunun daha kâr getiren bir düzeyde olmadığını ifade eden Samsung geleceğe yatırım yaptığını ifade etti.

BITCOIN NASIL ÜRETİLİR?

Bitcoin üretmek için sanal madencilik işlemi gerekiyor. Türkçe ismi ile madencilik yaparak bitcoin üretilebiliyor. Ancak şuanki ile elinizde bulunan bilgisayarlar ile bitcoin madenciliğini yapmak oldukça verimsiz. Sadece bu iş için özel, ekran kartı kuvvetli makineler üretilmiş durumda. CPU, yani işlemci ile de madencilik yapılabiliyor. Ancak günümüz şartlarında bu oldukça verimsiz.