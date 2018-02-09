Ekonomiye geçici destek

Hükümet ekonomiyi canlandırmak için başta işveren olmak üzere birçok kesime vergi ve kredi desteği verecek. Finansman İşsizlik Fonu'ndan sağlanacak.

Ekonomiyi geçici tedbirlerle canlandırabilmek için başta işverenler olmak üzere çeşitli kesimlere birbiri ardına vergi ve kredi desteği veren hükümet, Meclis'e sunduğu yeni vergi tasarısıyla 17 milyar 298 milyon 228 bin liralık yeni bir destek paketi daha açtı. Önemli bölümü vazgeçilen vergilerden oluşan paketin tek gelir kalemini ise biodizele getirilecek 24 milyon liralık ÖTV oluşturdu. Yaklaşık 17.3 milyar liralık destek paketinin bir bölümü İşsizlik Sigortası Fonu'ndan finanse edilecek.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Hurda teşvikinden asgari ücret desteğine, istihdam teşviklerinden spor kulüplerine vergi avantajına kadar çok sayıda vergisel düzenlemenin yer aldığı tasarıyı komisyona sunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonomiye destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

55 BİN ARAÇ HURDAYA

CHP Milletvekili Musa Çam, Bakan Ağbal'a, “Sayın Bakan, 17.3 milyar liralık bu devasa desteği ekonomi iyi olduğu için mi yoksa ekonomi zor durumda olduğu için mi veriyorsunuz?” diye sordu. Ağbal, bu soruya ekonominin zorda olmasını isteyenler olduğunu belirterek cevap verdi.

Bakan Ağbal, yeni vergi tasarısının ekonomiye sağlayacağı katkıları içeren etki analizini de açıkladı. Etki analizine

göre yeni tasarı işsizlik fonuyla bütçede 17.3 milyar lira gelir kaybına yol açarken sadece 24 milyon lira ilave gelir sağlanacak. Etki analizine göre, 16 ve daha büyük yaştaki araçların hurdaya çıkarılıp yeni araç alınması halinde 10 bin liraya kadar sağlanacak. ÖTV indirimi bütçede bu yıl 500 milyon lira gelir kaybına yol açacak. Analizde, halen trafikte 16 yaş ve üzerinde 5.5 milyon araç olduğu, bu yıl 55 bin aracın hurdaya çıkarılmasının beklendiği belirtildi. Önümüzdeki yılın sonuna kadar devam edecek haktan 2019 yılında kaç araç sahibinin yararlanacağına ilişkin ise tahmin yapılmadı.

DESTEK İŞSİZİN PARASINDAN

Analiz raporuna göre, asgari ücretin bir üst vergi dilimi nedeniyle yıl sonuna doğru düşmesini önlemek için ilave asgari geçim indirimi uygulamasının kalıcı hale getirilmesiyle 6.2 milyon asgari ücretliye toplamda 800 milyon lira destek sağlanmış olacak. İstihdamın korunması amacıyla işsizlik fonundan firmalara işçi başına verilecek 100 liralık destek nedeniyle de fonun 9 milyar lira gelir kaybına uğrayacağı hesaplandı. Ayrıca ilave istihdam sağlayan işverenlere de 2018-2020 yıllarında yine fondan 3.4 milyar lira prim desteği sağlanacak. Bu teşviklerle 687 bin kişinin işe alınabileceği hesaplandı. Bu işletmelere ayrıca 430 milyon lira bütçeden vergi desteği sağlanacak.

Futbolcuya var, vergiye yok

İmalat sanayinde firmaların önümüzdeki yılın sonuna kadar yeni makine ve teçhizatlar için ödemeyeceği vergi nedeniyle devlet 1 milyar liralık KDV'nin tahsilatından vazgeçmiş olacak. Tasarıyla 600 spor kulübünden de 150 milyon liralık vergi alınmayacak. Bu düzenleme komisyonda, “Kulüpler futbolcu transfer ederken para buluyorlar da vergiyi öderken mi para bulamıyorlar” eleştirilerine neden oldu. Etki analizinde biodizel ile motorine karıştırılan yağ ve benzeri ürünlere getirilecek yeni ÖTV ile 24 milyon lira vergi toplanacağı belirtildi.