Elektrikli otomobillere MTV geldi

Elektrikli araçlara da artık Motorlu Taşıtlar Vergisi getiriliyor. Bu araçlardan MTV benzinli veya dizel motorlu halinin yüzde 25'i kadar olacak.

Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan yazıda şu ifadeler kullanıldı: Elektrik motorlu; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin, panelvanların ve motosikletlerin, daha düşük olarak, diğer taşıtlar için uygulanmakta olan motorlu taşıtlar vergisi tarifesinin % 25’i oranında vergilendirilmesi sağlanmaktadır. (Madde 17-21)