Emekliden kesinti yapmayın

CHP’li Ünal Demirtaş, SGK’dan 2.029 liranın altında aylık alan emekliden ilaç ve hata kesintisi yapılmamasını öngören teklifi Meclis’e sundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bürokrat ya da sistem hatası nedeniyle, geçmişte fazla yatırılmış aylıkları, emeklilerin maaşından haber dahi vermeden kesmeye başlaması büyük tepki çekti. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, 2 bin 29 liranın altında aylık alan emeklilerden hastane ve ilaç katkı payları da dahil olmak üzere kesinti yapılmasını yasaklayan yasa teklifi hazırladı ve TBMM'ye sundu.

AÇLIK SINIRINDALAR

SÖZCÜ, bürokrat ve sistem hataları nedeniyle geçmişte fazladan ödenen paraların SGK tarafından emekli maaşlarından kesilmeye başlandığını kamuoyuna duyurmuştu. CHP Milletvekili Demirtaş da, haber üzerine önce TBMM'ye soru önergesi verdi. Ardından da brüt asgari ücretin altında aylık alan emeklilerin maaşlarından kesinti yapılmasını yasaklayan yasa teklifi hazırladı.

Demirtaş, Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, açlık sınırının altında yaşayan emeklilerden, geçmişte yapılan fazla ödeme gibi gerekçelerle kesinti yapılmasının Anayasa'nın sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Bugüne kadar bilgileri dışında kaç emeklinin maaşından ne tutarda kesinti yapıldığını sordu.

Yasa teklifinin kabul edilmesi halinde emeklilerin aylıklarından yerli yersiz yapılan kesintilerden kurtulacaklarını belirten Demirtaş, “Bu sayede brüt asgari ücretin altında kalan emekli maaşlarından artık ilaç, hastane katılım payı gibi kesintiler yapılamayacaktır. SGK artık, hatalardan kaynaklanan geçmişteki fazla ödemeler nedeniyle emeklilerin aylıklarından kesinti yapamayacaktır” dedi.

EMEKLİ, İŞSİZ ÇOCUĞUNU GEÇİNDİRİYOR

CHP Milletvekili Demirtaş, Meclis'e sunduğu kanun teklifiyle de, 2 bin 29 liralık brüt asgari ücretin altında yaşlılık, emeklilik, malullük ve vazife malullüğü ile dul ve yetim aylığı alanlardan ilaç, hastane katılım payı ya da başka bir ad altında kesinti yapılmasını önlemeyi amaçladığını söyledi. Hayat pahalılığından en çok etkilenen kesim olan emeklilerin düşük maaşları nedeniyle rahat ve huzurlu bir dönem geçiremediklerini belirten Demirtaş, birçok emeklinin iş bulamayan işsiz çocukları ile torunlarının geçimini, düşük emekli aylığıyla sağlamaya çalıştığına dikkat çekti.