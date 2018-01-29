Egzoz gazlarını insanlar üzerinde denemişler

Emisyon skandalı Alman otomobil devlerinin peşini bırakmıyor. Volkswagen, Daimler ve BMW şirketleri tarafından kurulan EUGT'nin insanlar üzerinde zararlı gaz testleri yaptığı ortaya çıktı.

Almanya’daki emisyon skandalında sadece maymunlar değil, insanlar üzerinde de deney yapıldığı ortaya çıkarıldı. Avrupa Nakliyatçılıkta Çevre ve İnsan Sağlığı Araştırmaları Birliği (EUGT) tarafından hazırlanan ve Stuttgarter Zeitung ve Süddeutsche Zeitung gazeteleri tarafından haberleştirilen rapor emisyon skandalının patlak vermesinden iki buçuk yıl sonra yeni ayrıntıların gün yüzüne çıkmasını sağladı.

Deutsche Welle’nin iki gazeteden derleyerek aktardığı haberine göre; Volkswagen, Daimler ve BMW şirketleri tarafından kurulan EUGT, sağlıklı insanlar üzerinde ‘kısa süreli nitrik dioksit teneffüs deneyi’ yaptırdı. Araştırma merkezinin 2012 – 2015 yılları arasındaki dönemi kapsayan faaliyet raporunda belirtildiğine göre, uzun süreli ve çeşitli konsantrasyonlarda azot dioksit tatbik edilen 25 kişi Aachen şehrindeki bir klinikte muayene edildi ve deneklerde herhangi olumsuz etki teşhis edilmedi. EUGT 2017 yılının haziran ayında feshedilmişti.

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ZARARLI MADDELERİ TEMİZLİYOR

Volkswagen şirketi ABD’de sattığı dizel motorlu araçlarının egzoz değerlerini yasal sınırlar içinde tutabilmek için zararlı azot dioksit (NO2) değerlerini yıllarca manipüle etmişti. ABD yargısının egzoz skandalıyla ilgili soruşturması sırasında bu zehirli maddenin hayvanlar üzerinde denendiğinin ortaya çıkması yoğun eleştirilere yol açmıştı. Bu deneyler dizel motorların çıkardığı zararlı maddelerin modern gaz temizleme metotları sayesinde azaldığını kanıtlamak için yapılmıştı.

‘SORUMLULAR BULUNMALI’

Volkswagen şirketi bir Amerikan laboratuvarında yaptırılan deneyler için ‘bilimsel metotların doğru seçilmediği ve bu deneyin yaptırılmaması gerektiği gerekçesiyle’ özür diledi. Hayvanlara işkence edildiği iddiasını geri çeviren Alman otomotiv şirketi skandalda ‘bireysel hataların rol oynadığını’ savundu. EUGT’nin eski ortağı Daimler hayvanlar üzerinde zararlı gaz deneyi yapılmış olmasını kınadı ve sorumluların bulunması için araştırma başlatıldığını duyurdu.

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Egzoz manipülasyonu 2015 yılında ortaya çıkarılmış ve Volkswagen şirketi ABD’de egzoz değerleriyle oynanmış milyonlarca dizel motorlu araç sattığını itiraf etmek zorunda kalmıştı. Devlete ve Amerikalı müşterilerine milyarlarca dolar tazminat ödeyen Volkswagen’in dizel motorlu araç satışlarında önemli düşüş kaydedilmişti.