En çok izlenen Türk filmlerinde yaş sınırlaması var mı?

Cem Yılmaz'ın yarın vizyona girecek olan son filmi Arif V 216'ya 13 yaş sınırı getirildi. Biz de Türk sinemasının en çok izlenen ilk 10 filminde yaş sınırı olup olmadığını inceledik. En çok izlenen filmler listesinde ilk 10'da yer alan 5 filmde 13 yaş sınırı bulunurken, 2 filmde de 7 yaş sınırı bulunuyor. 3 filmde ise yaş sınırı bulunmuyor.

Türkiye'de yerli sinema sektörü son dönemde yaptığı atılımla dikkat çekiyor. Her yıl bir çok yerli film vizyona girerken yapılan filmler büyük oranda izleyicinin beğenisini kazanıyor. Sinema filmlerinin hangi izleyici kitlesine hitap ettiği en önemli konuların başında geliyor. Bu konuda alınan önlemlerin başında da filmlere uygulanan yaş sınırlaması da ilk sırada yer alıyor. Peki Türkiye’de en çok izlenen ilk 10 filme baktığımızda yaş sınırlaması ne drumuda? İşte detaylar..

RECEP İVEDİK SERİLERİ

Komedyen Şahan Gökbakar’ın canlandırdığı Recep İvedik karakterine Türk izleyicisinin ilgisi çok fazla oldu. Öyle ki en çok izlenen ilk 10 film listesinde Recep İvedik 4 filmle yer alıyor. Listeye giren Recep İvedik, Recep İvedik 2, Recep İvedik 4 ve Recep İvedik 5 filmlerinde bulunan yaş sınırı ise +13.

DÜĞÜN DERNEK SERİLERİ

Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği filmlerin başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisi yer alıyor. Serinin iki filmi de en çok izlenen 10 film listesinde yer alıyor. Listeye 3. sıradan giren Düğün Dernek 1’de yaş sınırı bulunmazken, Düğün Dernek 2 filmini 7 yaş ve üzeri ailesi ile birlikte izleyebiliyor. Filmin yaş sınırı ise 13.

FETİH 1453

Türk izleyicisinin en çok ilgi gösterdiği filmlerden biri de İstanbul’un fethini konu alan Fetih 1453 filmi. Vizyona girdiği tarihte en pahalı Türk filmi olan Fetih 1453, en çok izlenen Türk filmleri listesinde 4. sırada bulunuyor. Film, ayrıca listedeki en yüksek yaş sınırı konulan film konumunda. Fetih 1453’ü 16 yaşından büyük olanlar izleyebiliyor.

AYLA

Son dönemin en dikkat çeken yapımı Kore gazisi Süleyman Dilbirliği'nin hayat hikayesini anlatan Ayla isimli film oldu. Oscar adaylığı yarışını kaybetse de Ayala filmi, en çok izlenen filmler listesine 6. sıradan girdi. Filmde, +7 yaş sınırı bulunuyor.

KURTLAR VADİSİ IRAK

Yayın hayatına televizyon dizisi olarak başlayan Kurtlar Vadisi’nin çeşitli dönemlerde sinema filmleri de çekildi. Bu filmlerden ilki olan Kurtlar Vadisi Irak, en çok izlenen filmler listesine 9. sıradan girdi. Aksiyon sahneleri ile dikkat çeken filmde yaş sınırı bulunmuyor.

GORA

Cem Yılmaz’ın Arif karakterine hayat verdiği ilk film olan GORA, 2005 yılında sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Türk izleyicisi, Arif’in başından geçenlere oldukça fazla ilgi gösterdi. En çok izlenen filmler listesinde 10. sırada olan GORA’da herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. GORA’dan sonra AROG filmiyle devam eden Arif’in hikayesi yarın vizyona girecek olan Arif V 216 filmiyle devam edecek.