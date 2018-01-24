Esnafın zor isteği

Türkiye'de bazı ticari araçlarda alınmayan ÖTV 'nin, tüm ticaret ile uğraşan esnafların araçlarından alınmaması için Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, Başbakan Binali Yıldırım’ın 'Esnaf Buluşması'nda, ÖTV’nin tüm ticari araçlarda kaldırılması, konusu için ilgili bakanlıklara konu ile ilgili talimat verdiğini belirtti.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, 81 ilin Esnaf Odaları Birliği Başkanlarının katılımıyla ‘Esnaf Buluşması’ toplantısına katıldığını ve Başbakan Binali Yıldırım'ın ‘Esnaf Buluşması’nda, ÖTV'nin tüm ticari araçlarda kaldırılması, konusu için ilgili bakanlıklara konu ile ilgili talimat verdiğini belirtti.

Dinçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın Ankara'da TESK binasında 81 ilin Esnaf Odaları Birliği Başkanlarının katılımıyla ‘Esnaf Buluşması’ toplantısına katıldığı bilgisini verdi. Başbakan Yıldırım’ın toplantıda, esnaf sanatkarlarla ilgili önemli mesajlar verdiğini kaydeden Dinçer, “Özellikle sabahın seyrinden akşamın geç saatine kadar direksiyon başında ekmeğinin mücadelesini veren ticari araç sahibi esnaf sanatkarlarımız için tüm ticari araç alımlarında ÖTV'nin kaldırılması için ciddi bir çalışma başlatıldı. Bu durumun önümüzdeki günlerde açıklanmasını bekliyoruz. Yine Başbakanımız el emeği göz nuru esnaf ve sanatkarlarımızın tabi olduğu basit usul verginin tamamen kapsam dışı bırakılması için çalışma yapılması talimatı verdi. Daha önce hükümet nezdinde yaptığımız görüşmelerde yıllık geliri 8 bin liranın altında olan esnafımız basit usule tabi tutulmuştu. Bu usule tabi esnafımızın ülke ekonomisine katkısı yüzde 0.5 oranında. Yani yüzde bir bile değil. Bizde bu oranın tamamen kapsam dışı bırakılması talebinde bulunduk. Başbakanımızda bunun çalışmasının yapılması için Maliye Bakanlığına talimatlarını verdi” dedi.

SANAYİDEKİ VATANDAŞTA ÖTV ÖDEMESİN

Dinçer, “Örneğin sanayide çalışan demir işçisi bu adamda ticaret ile uğraşıyor bizim isteğimiz bu kişilerinde ÖTV’ den muaf tutulmasıdır.” ifadelerini kullandı. Dinçer, yine esnaf ve sanatkarlara sıfır faizli kredi kullandırılması yönünde de girişimler başlatıldığını aktararak, “Daha önce KOSGEB kanalıyla esnaf ve sanatkarlarımıza 30 ila 50 bin liraya kadar sıfır faizli imkanları tanındı. Önümüzdeki süreçte Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kanalıyla esnafımıza sıfır faizli kredi verilmesi gündemde. Çünkü devletimizin EKK'ler kanalıyla verilen kredilerde hiçbir zararı yok. Her taksit vadesi geldiğinde EKK'lerden anında kesiliyor. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde esnafımıza faizsiz kredi getirilmesi de gündemde” diye konuştu.

UMUT VERİCİ

Alınan her aracın faturasının ibra edilmesi şartıyla yine EKK'ler kanalıyla kredi kullanımının önünün açıldığı bilgisini veren Dinçer, bunun yanı sıra yine EKK'ler aracılığıyla ‘işyeri edinme kredisi’ konusunda kredi musluğunun sonuna kadar esnafa açıldığını kaydetti. Dinçer, “İşyeri olmayan her esnafımıza, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri kanalıyla 500 bin lira limitli, 10 yıl vadeli işyeri edinme kredisi kullanmanın önü açıldı. Bunlar esnaf ve sanatkarlarımız için son derece umut verici gelişme” ifadelerini kullandı.

AVM’LER ESNAFIN SONUNU HAZIRLIYOR

Esnafın en büyük sorunlarının başında gelen AVM'lerle ilgili de yeni düzenlemelerin söz konusu olduğunu dile getiren Dinçer, “Kuralsız bir şekilde şehir merkezlerinin içine kurulan AVM'ler esnafımızın sonunu hazırlıyor. Bizler bunlara Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi bir çalışma düzeni getirilmesini ve hafta sonları kapatılması yönündeki taleplerimizi Başbakanımıza ilettik. Başbakanımız perakende yasası, AVM'lerin çalışma, esnafın çalışma saatleri konusu ve haksız rekabetin ortadan kaldırılması konusunda bizlere gereken desteği göstereceğini ifade etti” dedi.

Söz konusu buluşmada hükümetçe çıkarılan ancak bankalarca uygulanmayan sicil affı konusunun da gündeme geldiğini belirten Dinçer, şöyle devam etti; “Toplantıda sicil affı konusu gündemi geldi. Ben ve bazı birlik başkanlarımız bankaların sicil affını tanımadığını Başbakanımıza ilettik. Başbakanımız, ‘Tanımıyorlarsa, biz onlara tanıtmasını biliriz. Ne demek tanımıyorlar, bir kanun çıktı mı herkes uyacak’ şeklinde cevap verdi. Esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarıyla ilgili hükümetimize her başvurumuzda olumlu sonuçlar aldık. Bizler bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sorunlarımıza gösterdiği hassasiyetlerden dolayı Başbakanımız nezdinde Maliye Bakanımız ve gümrük Ticaret Bakanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz.”

İHA