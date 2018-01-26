Ev almak isteyenlere iyi haber! Yeni düzenleme geliyor

Konut satışlarında geçen yılın son çeyreğinde yüksek kredi faiz oranlarının da etkisiyle başlayan düşüş trendinin ardından, hükümet konut alımlarını teşvik edecek yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Özellikle düşük ve orta gelir grubunun hedeflendiği ve piyasadan daha düşük faizle konut edindirmeyi amaçlayan sistemde devlet katkısı da olacak.

Üst düzey bir ekonomi yetkilisi, “Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi” olarak adlandırılan düzenlemenin üzerinde çalışılan torba kanunda yer alacağını ve kısa süre içinde de ilan edilmesinin planlandığını söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, önceki gün yaptığı açıklamada yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı destekleyici düzenlemeleri de içeren bir torba yasayı haftaya meclise göndererek hayata geçirmek istediklerini söylemişti.

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‘YAPI TASARRUF SANDIĞI SİSTEMİ’ NEDİR?

Bir ekonomi yetkilisi Reuters’a yaptığı değerlendirmede, “Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi” olarak adlandırılan düzenleme ile ilgili çalışmanın yapıldığını belirterek, “Türkiye’de mortgage sistemini yavaş yavaş ortaya çıkartacak uzmanlaşmış bankacılığın gündeme gelmesi söz konusu. Bununla ilgili adımlar atılıyor. Bunlardan biri de yapı tasarruf sandığı sistemi” dedi ve ekledi:

“Sistem, daha düşük faizle herkesin ev sahibi olmasına özellikle de yoksul ve orta kesime yönelik bir uygulama. Avrupa’da çok başarılı uygulamalar var; özellikle Almanya’da. Almanya’daki uygulamanın bir benzerini Türkiye’ye taşıma doğrultusunda bir adım atıldı… Şu anda torba kanunda, çok yakında ilan edilecek.”

Resmi Gazete’de yayınlanan “2018 Yılı Programı” kapsamında da 2018 hedefleri arasında Yapı Tasarruf Sistemi’nin kurumsal yapıya kavuşturulması bulunuyordu. Konuyla ilgili sorumlu kuruluşlar olarak ise BDDK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, TMSF, TBB, TKBB belirtilmişti.

KREDİ KAPATMA VE TADİLAT İŞLEMLERİNDE DE KULLANILABİLECEK

Reuters’a söz konusu çalışmanın detayları ile ilgili bilgi veren ekonomi yetkilisi şöyle konuştu:

“Bu sistemde kredi ve mevduat faizleri oldukça düşük, ortalamaların çok altında olacak… Bazı bankalar uzun zamandır bunun üzerinde çalışıyorlar. Yalnızca konut alımında değil, tadilat işlemlerinde, konut kredilerinin daha hızlı kapatılmasında ve konut amaçlı diğer kullanımlarda da bu sistem geçerli olabilir. Bu sistem kapalı bir sistem olduğu için sermaye piyasalarının dalgalanmasından çok az etkileniyor ya da hiç etkilenmiyor.”

MEVDUAT VE KREDİ FAİZLERİ SABİTLENİYOR

Yetkilinin verdiği bilgiye göre, söz konusu sistemde dalgalanmalardan etkilenmemek için başlangıçta müşteri ile yapı tasarrufu bankası arasında imzalanan sözleşme ile mevduat ve kredi faizleri sabitleniyor. Söz konusu oranlar sözleşme tarihinde geçerli olan mevduat ve kredi faizlerinin oldukça altında belirleniyor.

Sistemde düşük mevduat faizi içeren sözleşmelerin müşteriler açısından cazip olmasını teminen mevduatlara devlet katkısı veriliyor.

YILIN SON ÇEYREĞİNDE DÜŞMÜŞTÜ

Konut satışları 2017’de yılın ilk yarısındaki güçlü seyrin etkisiyle 1.41 milyon adede ulaşarak rekor kırsa da, yılın son çeyreğinde düşüş trendine girmişti.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelindeki konut satışları Aralık ayı özelinde yüzde 7, Kasım’da yüzde 7.5, Ekim’de de yüzde 5.7 gerilemişti.

İpotekli satış olarak nitelenen konut kredili satışlar ise çok daha sert bir düşüş kaydederek Aralık’ta yüzde 30.1, Kasım’da yüzde 23.9, Ekim’de yüzde 19.8 gerilemişti.

TEŞVİKLERİN SONA ERMESİ ETKİLİ OLDU

Konut satışlarındaki düşüş trendinde kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra, konut sektöründeki tüm teşviklerin Eylül sonu itibarıyla sona ermiş olması etkili olmuştu.

Üzerinde çalışılan Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi, müşteriye sözleşme çerçevesinde belirli bir süre birikim yaptırarak, akabinde de tasarruf süresi başında uzlaşılan oranlar üzerinden konut kredisi kullandırmayı taahhüt ediyor.

Piyasa faiz oranlarının sözleşmede belirtilen yapı tasarruf kredisi oranlarının altına düşmesi halinde ise katılımcı mevduatını ve devlet katkısını alarak sistemden çıkabiliyor ve standart konut kredisine yönelebiliyor.

Bu yönüyle sistem, orta ve düşük gelirli vatandaşların opsiyon sözleşmesi olarak niteleniyor.

ŞARTLARI SAĞLAYAMAYANA DEVLET KATKISI YOK

Sisteme giren katılımcılar, sözleşmede belirtilen tutarı biriktirmeleri, minimum bekleme süresini doldurmaları ve minimum değerleme katsayısına ulaşmaları kaydıyla sözleşme tarihinde uzlaşılan oranlar üzerinden konut amaçlı kredi kullanmaya hak kazanıyor. Belirtilen şartları sağlayamayan katılımcılar ise devlet katkısı alamıyor.

Üzerinde çalışılan sistemde, konut alımında banka konut kredisi, YTS kredisi ve YTS tasarrufunu içeren bir yapı planlanıyor. Minimum tasarruf süresi ise beş yıl olarak öngörülüyor.

Sistem hükümet açısından bakıldığında ise, genel tasarruf oranının artırılmasının yanı sıra enflasyon oranlarında gerileme ve konut fiyatlarında daha düşük dalgalanma gibi avantajlar sağlıyor. Yapı tasarruf mevduatları devlet tahvili ve Hazine bonolarında değerlendirilebiliyor.

REUTERS