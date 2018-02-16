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Fiat Chrysler çok sayıda kamyonunu servislere çağıracak

Fiat Chrysler 228.508 kamyonu park konumunda istemsiz olarak çıkmalarına yol açan arızanın giderilmesi için servislere geri çağıracak.

17:0116 Şubat 2018
Haberler Ekonomi
Fiat Chrysler çok sayıda kamyonunu servislere çağıracak
Fiat Chrysler 228.508 kamyonu park konumunda istemsiz olarak çıkmalarına yol açan arızanın giderilmesi için servislere geri çağıracak.

Fiat Chrysler Automobiles NV, ABD, Kanada, Meksika ve bazı başka ülkelerde sattığı 228.508 adet kamyonu park konumunda istemsiz olarak çıkmalarına yol açan arızanın giderilmesi için servislere geri çağıracak.

Fiat Chrysler Aralık ayında da ABD, Kanada ve Meksika’da sattı 1,8 milyon kamyonu yine bir fren sistemi arızası için servislere
çağırma kararı almıştı.

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