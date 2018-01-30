Financial Times tüm liselilere bedava

Dünyaca ünlü İngiliz yayın organı Financial Times sponsorlarıyla birlikte dünya genelindeki bütün lise öğrencilerine bedava oldu.

Gazetenin internet sitesinden kayıt olan 16-19 yaş arası öğrenciler Financial Times makalelerini mezun olana kadar ücretsiz okuyabilecekler.

Financial Times'ın İş Geliştirme Müdürü Caspar de Bono, “Financial Times'ın bedava hizmet verebilecek bir durumda olmasından dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.

Gazetenin internet sitesi üzerinden doldurulan bir kayıt formu üzerine FT yetkilileri öğrenci ile iletişime geçiyor ve ücretsiz üyelik dönemi başlıyor. FT yayımladığı haber bültenleriyle öğrencilere haftalık makaleler önerecek.