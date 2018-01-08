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Fitch’ten kredi notu açıklaması

Fitch, global ülke kredi notları görünümlerinin krizden bu yana en pozitif seviyesinde olduğunu açıkladı.

12:488 Ocak 2018
Haberler Ekonomi
Fitch’ten kredi notu açıklaması
Fitch, global ülke kredi notları görünümlerinin krizden bu yana en pozitif seviyesinde olduğunu açıkladı.

Fitch Ratings, ülke kredi notları için yukarı yönlü revizyonlar ile aşağı yönlü revizyonlar arasında farkın bu yıl ve gelecek yıl finansal krizden bu yana görülen en yüksek seviyesinde olmasının beklendiğini bildirdi.

Ancak Fitch, ultra destekleyici para politikalarının sona erdirilmeye başlanması ve artan faiz oranlarının fonlama maliyetleri etkilemeye başlamasıyla birlikte kredi kalitesinin zayıflamaya başlayabileceğini vurguladı

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