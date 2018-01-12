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Fransa Maliye Bakanı 5 yıl vergi yok dedi

Fransa Maliye Bakanı 5 yıl boyunca yeni vergi getirmeyeceklerini açıkladı. Bakan, "Bir vergiyi ortadan kaldırıp yerine başka bir vergi de getirmeyeceğiz" diye konuştu.

Sozcu.com.tr
13:2312 Ocak 2018
Haberler Ekonomi
Fransa Maliye Bakanı 5 yıl vergi yok dedi
Fransa Maliye Bakanı 5 yıl boyunca yeni vergi getirmeyeceklerini açıkladı. Bakan, "Bir vergiyi ortadan kaldırıp yerine başka bir vergi de getirmeyeceğiz" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransız iş adamlarına durgun ekonomik dönemde altın çağını yaşatıyor.

Fransa'yı ziyaret eden her lider ülkeden bir şeyler satın alıp dönüyor. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macron ile son görüşmesinde Türkiye Fransa'dan hayvan ithal edeceğini duyurdu.

Macron'un Ortadoğu ve Avrupa Birliği konusunda tutumu vergi politikasına da yansıyor. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie 2022 yılına kadar ülkede yeni vergi konmayacağını açıkladı. Le Marie 2022'ye kadar yeni vergi getirmemekle devletin 20 milyar euroluk bir kaybı olacağını ifade etti.

Reuters'ın BFM'den aktardığı habere göre yeni vergi getirmemekle birlikte kamu harcamalarının da azalması bekleniyor.

Le Marie, “Bir vergiyi ortadan kaldırıp başka bir vergi çıkarmayacağız” diye konuştu.

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Son güncelleme: 13:2412.01.2018
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