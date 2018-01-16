Gelmeyen kış! Bot ve çizme sektörünü vurdu!

Anadolu'da ve İstanbul'da beklenen kar yağışının yağmaması ayakkabı sektörünü zora soktu. Özellikle çizme ve bot gibi ürünlerin satılmadığı söyleyen yetkililer, 'Stok fazlası ürünler gelecek yılın fiyatlarını olumsuz etkileyecek ve ürünler daha uygun şekilde satışa sunulacak' dedi.

İstanbul Deri ve Deri mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) 2017 yılı içerisinde 186 ülkeye gerçekleştirdiği 1,5 milyar dolarlık ihracat ile bir önceki seneye göre yüzde 9 artış yakaladı. Ancak bu yıl beklendiği gibi gitmiyor. Uzamanlar iç piyasada, beklenen kar yağışının gerçekleşmemesine bağlı olarak hem deri, hem tekstil, hem de ayakkabı sektörünün (çizme- bot) olumsuz etkilendiği görüşünde.

KIŞIN GELMEMESİ AYAKKABI SEKTÖRÜNÜ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Sektör olarak 2017 yılı içerisinde yeni pazarlara açıldıklarını vurgulayan İstanbul Deri ve Deri mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak konuşmasında, “Sektör olarak 2017 yılı için yüzde 9 oranında bir artış yakaladık. Bu oranın gelecek yıl için daha da artmasını öngörüyoruz. Ancak iç piyasa da özellikle deri bot ve çizmelerde durum biraz kritik . Malum kış gelmedi şuanda da gelecek gibi gözükmüyor. Bu ayakkabı sektörünü biraz olumsuz etkiledi. Artık stok fazlası ürünlerin gelecek yıl daha ucuza satılmasını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD’YE YATIRIMLARI ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Deri ve Deri mamulleri İhracatçıları Birliği olarak ABD’ye yaptıkları ihracatı daha da arttırmaya yönelik çalıştıklarını dile getiren Şenocak, “Şuan dünyada en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında Rusya yer alıyor. Bunun sebebini ise Rusya ile Türkiye arasında yaşanan olumlu gelişmelere bağlıyoruz.” açıklamasında bulundu. Ayrıca ayakkabı ihracatının çok fazla olduğunu da dile getiren Şenocak, “Şu an Afganistan başta olmak üzere birçok ülkeye ayakkabı ihraç ediyoruz ve bu ihracatı gelecek yıllarda daha da arttırmayı planlıyoruz.” dedi

KAR DUASI BAŞLADI

Uzmanlar özellikle İstanbul’da beklenen kar yağışının etkili olmadığını belirtti. İstanbullu vatandaşlar ‘kar ne zaman yağacak?’ sorusuna cevap arıyor. Heyecanla kar haberlerini bekleyen vatandaşlar havanın son dakikada değişmesiyle yine kara hasret kaldı. Sıcak geçen ocak ayında hava sıcakları yavaş yavaş düşmeye başladı. Anadolu’da ise vatandaşlar kar duasına çıktı, geç kalan kışın tüm hayatı etkilediği Muş’un Çatbaşı köyü sakinleri, cami imamıyla birlikte ‘kar duası’ yaptı.

KARA KIŞ PAZARTESİ GELİYOR!

Küresel tahmin sisteminde yer alan verilere göre Türkiye'yi önümüzdeki pazartesi günü ciddi bir soğuk hava dalgası bekliyor. Tahminlere göre yeni haftayla birlikte gelecek soğuk hava dalgası uzun süreli olacak ve yurdun büyük çoğunluğunun kar özlemini giderecek.