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Guinness Rekoru İstanbul’da kırıldı

İstanbul'da, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 2500 Kalıptan oluşan Aşk Çikolatası’yla Guinness Rekoru kırıldı.

16:0014 Şubat 2018
Haberler Ekonomi
Guinness Rekoru İstanbul’da kırıldı
İstanbul'da, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 2500 Kalıptan oluşan Aşk Çikolatası’yla Guinness Rekoru kırıldı.

Üzerindeki “I Love You” yazısıyla, 2500 kalıptan oluşan dünyanın en büyük çikolatası İstinyePark ana etkinlik alanında sergilendi.
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Guinness gözlemcileri, rekor tacını 2011 yılında 1500 kalıpla İngiltere'de yapılan çikolatadan devralarak 2500 kalıplı İstinyePark aşk çikolatasına verdiler.

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Kalabalık bir kitle tarafından tanık olunan rekorun kırılmasından sonra ziyaretçiler tarafından çikolatanın tadına bakıldı.

Son güncelleme: 16:1314.02.2018
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