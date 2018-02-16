Güvenliğe 93 örtülüye 163 milyon

Devletin harcamaları yüzde 19.4 artış gösterdi. Ocak ayında bütçeden yapılan örtülü ödenek harcamaları 163.9 milyon liraya ulaşırken, kamunun güvenlik harcamaları ise 93 milyon lira oldu.

Bu yılın ilk ayında bütçenin örtülü ödenek kaleminden yapılan harcama 163 milyon 901 bin liraya ulaştı. Afrin'e yapılan askeri operasyonla birlikte bütçeden yapılan savunma ve güvenlik harcamaları ocak ayında 3 kat artarak 93 milyon 564 bin liraya yükseldi. Maliye Bakanlığı ocak ayı bütçe gerçekleşme sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk ayında bütçeden yapılan harcamalar yüzde 19.4 gibi olağanüstü oranda artarken bütçe gelirlerinde düşüş yaşandı. Böylece ocak ayında bütçe harcamaları, bir önceki yılın aynı ayı ile kıyaslandığında 47.3 milyar liradan 56.5 milyar liraya çıktı. Bütçe gelirleri ise aynı dönemde 58.8 milyar liradan 58.2 milyar liraya geriledi.

GİZLİ HİZMET ÖDENEĞİ ARTTI

Yılın ilk ayında vergi gelirlerinde yüzde 7.3, vatandaşa kesilen cezalarla toplanan pay ve faiz gelirlerinde yüzde 23'e varan artış yaşandı. Bütçe giderlerindeki 9 milyar 184 milyon liralık dev artışta ise yatırım ödeneklerinin serbest bırakılması etkili oldu. Geçen yılın ocak ayında 361 milyon liralık yatırım ödeneğini serbest bırakan Maliye bu yıl ocakta piyasayı adeta paraya boğdu, 5 milyar lirayı aşan tutarda yatırım harcaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın harcama yetkisine sahip olduğu bütçedeki gizli hizmet ödeneklerinden bu yılın ilk ayında 163 milyon 901 bin lira harcama yapıldı. Örtülü ödenekten yapılan bu harcamanın tamamı mal ve hizmet alımında kullanıldı. Örtülü ödenekten geçen yılın tamamında 3 milyar 28 milyon lira tutarında para harcanmış, bu kaynağın 1 milyar 51 milyon lirası gayrimenkul yapımlarında kullanılmıştı. Bütçeden yapılan gizli hizmet kullanımı geçen yılın ocak ayında 163 milyon 899 bin lira, aralık ayında ise 192.4 milyon lira olmuştu.

Yılın ilk ayında bütçede en dikkat çekici harcama artışlarından biri güvenlik ve savunma ödeneklerinde yaşandı. Afrin harekatının başladığı 20 Ocak'tan sonraki 11 günü de içine alan ocak ayı güvenlik ve savunma harcamaları yaklaşık 3 kat artarak 93 milyon 564 bin liraya çıktı. Geçen yılın aynı ayında güvenlik ve savunmaya 33.5 milyon lira harcanmıştı. Bu yılın ocak ayında güvenlik ve savunmaya aktarılan ödeneklerin 61 milyon lirası mühimmat alımında kullanıldı. Geçen yılın ocak ayında ise 9.3 milyon liralık mühimmat alınmıştı. Geçen ay ayrıca 3.7 milyon liralık savaş, 25 milyon liralık da savunma teçhizatı alındı.

Aylık kira 66 milyon lirayı aştı

Ankara'daki lüks binalarda kiracı olarak hizmet veren kamu kurumlarının bütçeye getirdiği aylık kira yükü 66 milyon 424 bin liraya ulaştı. Kiradaki kamu binaları için 2014 yılının Ocak ayında 18 milyon lira kira ödemesi yapılmıştı. Kiraya harcanan para 2015'in Ocak ayında 25 milyon lirayı, 2016'nın Ocak ayında 48 milyon lirayı, geçen yılın ocak ayında da 51 milyon lirayı aştı. Geçen yılın tamamında kamu binalarının kirası için özel sektör firmalarına ödenen para 900 milyon 996 bin liraya ulaşmıştı.