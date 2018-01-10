Halkbank personel alacak! Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Halkbank 1295 personel alacak. Halkbank Aralık ayında sınav yapılmıştı. Sınava giren adaylar Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak diye merak ediyor. İşte Halkbank personel alımı ile ilgili ayrıntılar...

Halkbank’ta çalışmak isteyen adaylar 10 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen personel alımı sınavlarına girmişlerdi. Adaylar Halkbank personel alımı sınavı ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını merak ederken heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki Halkbank personel alımı sınav sonuçlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapıldı mı? İşte Halkbank sınav sonuçları hakkında merak edilenler…

HALKBANK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Halbank, 35 Müfettiş Yardımcısı, İstanbul’da 25 İç Kontrolör Yardımcısı, 170 Uzman Yardımcısı, 10 Bilgi Tekonolojileri Müfettiş Yardımcısı, 5 Bilgi Tekonolojileri İç Kontrolör Yardımcısı, 50 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı ve tüm illerde 1000 Servis Görevlisi olmak üzere toplam 1295 personel alımı gerçekleştirecek.

Halkbank sınav sonuçları hakkında henüz bir açıklama yapmadı ancak açıklama yapılır yapılmaz aşağıdaki linkten sonuçlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

HALKBANK SINAV SONUÇLARI