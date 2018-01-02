Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2018 MTV ücretleri…

31 Aralık’tan önce kayıt edilen araçlar için eski sistemde vergi alınacak. 1 Ocak 2018’den itibaren trafiğe kaydedilecek araçlar için taşıt değeri dikkate alınacak.
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İşte araç sahiplerinin 2018’de ödeyeceği yeni vergi tutarları…
31 Aralık 2017’den önce tescil edilenler: 2018’deki vergi tutarı: 743 TL
1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak. (Ödenecek vergi tutarları 1-3 yaş arası araçları kapsıyor)
1301-1600 CC ARASI ARAÇLAR
31 Aralık 2017’den önce tescil edilenler: 2018’deki vergi: 1294 TL
1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.
1601-1800 CC ARASI ARAÇLAR
31 Aralık 2017’den önce tescil edilenler: 2018’deki vergi: 2 bin 284 TL
1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira.
1801-2000 CC ARASI ARAÇLAR
31 Aralık 2017’den önce tescil edilenler: 2018’deki vergi: 3 bin 598 TL
1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira.
2001-2500 CC ARASI ARAÇLAR
31 Aralık 2017’den önce tescil edilenler: 2018’deki vergi: 5 bin 396 TL
1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.
4000 CC VE ÜSTÜ ARAÇLAR
31 Aralık 2017’den önce tescil edilenler: 2018’deki vergi: 29 bin 483 TL
1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.