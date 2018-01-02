Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2018 MTV ücretleri…

Araç sahipleri bu sene ne kadar MTV ödeyeceğini merak ediyor. Torba yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre araç sahiplerinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları da belli oldu. İşte 2018 MTV vergisinin araçlara göre değeri…

31 Aralık’tan önce kayıt edilen araçlar için eski sistemde vergi alınacak. 1 Ocak 2018’den itibaren trafiğe kaydedilecek araçlar için taşıt değeri dikkate alınacak.

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İşte araç sahiplerinin 2018’de ödeyeceği yeni vergi tutarları…

31 Aralık 2017’den önce tescil edilenler: 2018’deki vergi tutarı: 743 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak. (Ödenecek vergi tutarları 1-3 yaş arası araçları kapsıyor)

1301-1600 CC ARASI ARAÇLAR

31 Aralık 2017’den önce tescil edilenler: 2018’deki vergi: 1294 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

1601-1800 CC ARASI ARAÇLAR

31 Aralık 2017’den önce tescil edilenler: 2018’deki vergi: 2 bin 284 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira.

1801-2000 CC ARASI ARAÇLAR

31 Aralık 2017’den önce tescil edilenler: 2018’deki vergi: 3 bin 598 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira.

2001-2500 CC ARASI ARAÇLAR

31 Aralık 2017’den önce tescil edilenler: 2018’deki vergi: 5 bin 396 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.

4000 CC VE ÜSTÜ ARAÇLAR

31 Aralık 2017’den önce tescil edilenler: 2018’deki vergi: 29 bin 483 TL

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.