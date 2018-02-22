Hurda araçları köylerde kullanmışlar

Hükümetin 16 yaşından büyük taşıtların hurdaya çıkarılması karşılığında 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki getiren yeni düzenlemesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bundan önce yaptıkları hurda teşvikinde bazı araçların hurdaya teslim edilmeden, ruhsatsız kullandırıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Tasarının görüşülmesi sırasında Maliye Bakanı Naci Ağbal, bundan önce yaptıkları hurda teşvikindeki hatalardan ders çıkardıklarını açıkladı. Ağbal, o dönemde bazı araçların hurdaya teslim edilmeden, ruhsatsız kullandırıldığını tespit ettiklerini söyledi. AKP Milletvekili Cemal Öztürk de hurdaya ayrılan araçların hurdaya teslim edilmeden köylerde kullanıldığını açıkladı. Ağbal, yeni düzenlemede bu tür işlemlere izin vermeyeceklerini bildirdi.

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55 BİN ARAÇ

Komisyonda kabul edilen maddeye göre, 16 yaş ve üzerindeki aracını hurdaya verip 1.600 CC ve altında yeni araç alacaklara, 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi sağlanacak. İndirim tutarı araçların cins, model, yaş, fiyat gibi çeşitli kriterlere göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

2019 yılı sonuna kadar kullanılabilecek teşvik kapsamında sadece bu yıl 55 bin aracın hurdaya ayrılacağı ve 500 milyon liralık vergiden vazgeçilmiş olunacağı hesaplandı. Görüşülmesi sırasında söz alan AKP Milletvekili Cemal Öztürk, Maliye Bakanı Naci Ağbal'a, geçmiş dönemde yapılan hurda teşvikleriyle ilgili ciddi şüpheler oluştuğunu, bu düzenlemede de benzer sorunların yaşanmaması gerektiğini söyledi. Öztürk, “Hurda teşvikinden yararlandırılan araçlar imha edilmeyip ücra köşelerde, köylerde kullandılar diye şüpheler var. Aynı sorunlar yine yaşanır mı, önlem aldınız mı?” diye sordu.

ARTIK GÖRMEDEN YOK

Ağbal da ‘'2004'deki hurda araç teşvikinde, kötüye kullanımlar oldu. Hatta hurdaya ayrılan araçların teslim edilmediği de oldu. Geçmişteki tecrübe, yeni teşvik mekanizmasını hazırlarken önemli katkı sağladı. Yeni teşviklerde hurdaya ayrılan aracın kesin olarak imha edildiğini, artık kullanılamayacağını göreceğiz, ondan sonra teşvikten yararlandıracağız. Bunun için Emniyet de dahil ilgili kurumlarla ortak çalışacağız” dedi.

SÖZCÜ'ye bilgi veren otomotivciler de, geçmişteki hurda teşvikleri sırasında hurdaya ayrılan araçların köy ve kasabalarda plakasız ve ruhsatsız olarak kullanıldığını, hatta teşvik belgesinin ticari olarak alınıp satıldığını da söylediler.